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Часть домов для многодетных семей в Белгородской области построили с дефектами

13 февраля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Часть домов для многодетных семей, которые должны были сдать в 2022 году, уже готовы, в некоторых строители до сих пор исправляют недочёты. Об этом в ходе прямого эфира 13 февраля рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородец поинтересовался у главы региона, когда завершится эпопея с выдачей ключей от готовых домов многодетным семьям: сначала их обещали сдать в конце 2022 года, потом — в середине февраля 2023-го, и в некоторых районах люди до сих пор ждут жильё.

На это Вячеслав Гладков ответил, что никакой эпопеи нет — большая часть домов построена, ключи вручены. Что касается несданных построек, то есть работы, которые необходимо завершить, поэтому строители доделывают допущенные дефекты.

Я не думаю, что кто-то из многодетных семей готов взять дома с какими-то недочётами. Давайте доведём до конца. Я разберусь со строителями в причинно-следственных связях, почему кто-то что-то не доделал, но сдать неготовые объекты точно недопустимо. Особенно в отношении многодетных семей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что каждый дом для многодетных семей — на контроле, качество работы он проверяет лично и старается присутствовать на каждом вручении ключей. Он заверил белгородца, что власти обязательно выполнят перед семьями свои обязательства, в этом нет никаких сомнений.

Напомним, в 2022 году на строительство домов для многодетных семей в Белгородской области направили миллиард рублей, на эти деньги построили 145 жилых домов. Часть строений не успели сдать в срок из-за дефектов, допущенных строителями. В 2023 году на аналогичные цели выделено 250 млн рублей, свои дома обретут 30 семей.

Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись
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#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Общество#Многодетные семьи#Демография#Строительство домов#Нарушения#Ася Дугнист
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