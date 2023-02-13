Часть домов для многодетных семей в Белгородской области построили с дефектами

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Белгородец поинтересовался у главы региона, когда завершится эпопея с выдачей ключей от готовых домов многодетным семьям: сначала их обещали сдать в конце 2022 года, потом — в середине февраля 2023-го, и в некоторых районах люди до сих пор ждут жильё.
На это Вячеслав Гладков ответил, что никакой эпопеи нет — большая часть домов построена, ключи вручены. Что касается несданных построек, то есть работы, которые необходимо завершить, поэтому строители доделывают допущенные дефекты.
Я не думаю, что кто-то из многодетных семей готов взять дома с какими-то недочётами. Давайте доведём до конца. Я разберусь со строителями в причинно-следственных связях, почему кто-то что-то не доделал, но сдать неготовые объекты точно недопустимо. Особенно в отношении многодетных семей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что каждый дом для многодетных семей — на контроле, качество работы он проверяет лично и старается присутствовать на каждом вручении ключей. Он заверил белгородца, что власти обязательно выполнят перед семьями свои обязательства, в этом нет никаких сомнений.
Напомним, в 2022 году на строительство домов для многодетных семей в Белгородской области направили миллиард рублей, на эти деньги построили 145 жилых домов. Часть строений не успели сдать в срок из-за дефектов, допущенных строителями. В 2023 году на аналогичные цели выделено 250 млн рублей, свои дома обретут 30 семей.