Часть домов для многодетных семей в Белгородской области построили с дефектами

Белгородец поинтересовался у главы региона, когда завершится эпопея с выдачей ключей от готовых домов многодетным семьям: сначала их обещали сдать в конце 2022 года, потом — в середине февраля 2023-го, и в некоторых районах люди до сих пор ждут жильё.