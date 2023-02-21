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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

График встреч по вопросам жилья для белгородцев из приграничья представили власти

21 февраля 2023, 07:32
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцам из сёл, в которых введён режим ЧС муниципального уровня, расскажут о порядке переселения и предоставления жилья. Для этого организуют сходы граждан. График опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Режим ЧС

Из федерального бюджета выделили деньги для переселения жителей сёл, в которых введён режим чрезвычайной ситуации. Теперь главам муниципалитетов предстоит рассказать белгородцам о порядке получения жилья и вариантах — частные дома или квартиры. Для этого с 27 февраля будут проходить сходы граждан.

График сходов граждан и заседаний комиссии

Белгородский район:

  • Краснооктябрьское сельское поселение — 27 февраля в 15:00;
  • Журавлёвское сельское поселение — 27 февраля в 17:00.

Валуйский горокруг:

  • Село Бирюч — 27 февраля в 16:00;
  • Село Бутырки — 27 февраля в 19:00;
  • Сёла Вериговка, Логачёвка, Пригородные Тополи, Нижние Мельницы — 27 февраля в 17:30.

Волоконовский район:

  • Тишанское сельское поселение — 27 февраля в 14:00.

Посёлок Красная Яруга — 27 февраля в 18:00.

Шебекинский горокруг — 27 февраля в 18:00.

Ранее губернатор поделился планами по восстановлению разрушенных обстрелами сёл. В населённых пунктах могут появиться музеи, посвящённые текущим событиям.

В белгородских сёлах с режимом ЧС появятся музеи, посвящённые текущим событиям
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#Ольга Аксёнова#График#Сходы#Режим ЧС#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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