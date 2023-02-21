График встреч по вопросам жилья для белгородцев из приграничья представили власти

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Из федерального бюджета выделили деньги для переселения жителей сёл, в которых введён режим чрезвычайной ситуации. Теперь главам муниципалитетов предстоит рассказать белгородцам о порядке получения жилья и вариантах — частные дома или квартиры. Для этого с 27 февраля будут проходить сходы граждан.
График сходов граждан и заседаний комиссии
Белгородский район:
Валуйский горокруг:
Волоконовский район:
Посёлок Красная Яруга — 27 февраля в 18:00.
Шебекинский горокруг — 27 февраля в 18:00.
Ранее губернатор поделился планами по восстановлению разрушенных обстрелами сёл. В населённых пунктах могут появиться музеи, посвящённые текущим событиям.