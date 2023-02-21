График встреч по вопросам жилья для белгородцев из приграничья представили власти

Из федерального бюджета выделили деньги для переселения жителей сёл, в которых введён режим чрезвычайной ситуации. Теперь главам муниципалитетов предстоит рассказать белгородцам о порядке получения жилья и вариантах — частные дома или квартиры. Для этого с 27 февраля будут проходить сходы граждан.