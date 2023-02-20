В белгородских сёлах с режимом ЧС появятся музеи, посвящённые текущим событиям

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Сегодня, 20 февраля, губернатор области Вячеслав Гладков встретился с эвакуированными жителями Журавлёвки, Нехотеевки, Красного Хутора, Наумовки, Новой Наумовки и Второй Наумовки. Всего на встрече с губернатором собралось более тысячи человек.
Глава региона рассказал белгородцам про выдачу жилья и ответил на волнующий многих вопрос: будут ли восстанавливать обстрелянные сёла?
У нас есть планы по восстановлению социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений после нормализации оперативной обстановки. В отдельных сёлах мы планируем построить тематические музеи, посвящённые текущим событиям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что из федерального бюджета было выделено 9,4 млрд рублей на переселение людей из сёл с режимом ЧС в новые дома и квартиры. По словам главы региона, жилые помещения будут равнозначны по площади старому жилью.