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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

В белгородских сёлах с режимом ЧС появятся музеи, посвящённые текущим событиям

20 февраля 2023, 19:18
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Планами по восстановлению сёл, разрушенных от обстрелов, поделился Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Сегодня, 20 февраля, губернатор области Вячеслав Гладков встретился с эвакуированными жителями Журавлёвки, Нехотеевки, Красного Хутора, Наумовки, Новой Наумовки и Второй Наумовки. Всего на встрече с губернатором собралось более тысячи человек.

Глава региона рассказал белгородцам про выдачу жилья и ответил на волнующий многих вопрос: будут ли восстанавливать обстрелянные сёла?

У нас есть планы по восстановлению социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений после нормализации оперативной обстановки. В отдельных сёлах мы планируем построить тематические музеи, посвящённые текущим событиям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что из федерального бюджета было выделено 9,4 млрд рублей на переселение людей из сёл с режимом ЧС в новые дома и квартиры. По словам главы региона, жилые помещения будут равнозначны по площади старому жилью. 

Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела
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#Александра Склярова#Новое жильё#Эвакуированные#Восстановление#Общество#Восстановление сёл#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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