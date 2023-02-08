В селе Казинка Валуйского округа не планируют вводить режим ЧС

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Село Казинка в Валуйском городском округе продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. Последний обстрел был совсем недавно — 6 февраля. Тогда погибла 70-летняя женщина, которая вышла покормить кур.
Жители села продолжают беспокоиться за свою безопасность из-за периодичных прилётов, поэтому они решили спросить у губернатора, планируется ли в населённом пункте вводить режим ЧС.
Однако глава региона отметил, что необходимости в этом пока нет.
В настоящий момент в селе, как и везде, введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Режим чрезвычайной ситуации в населённом пункте не вводится. Ситуация в тех местах, где введён режим, к сожалению, в десятки раз тяжелее, чем в селе Казинка. Надеюсь, что обстановка не будет ухудшаться, и нам не придётся больше нигде вводить режим ЧС.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области