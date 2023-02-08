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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В селе Казинка Валуйского округа не планируют вводить режим ЧС

8 февраля 2023, 17:03
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор в прямом эфире объяснил, что обстановка в населённом пункте не такая тяжёлая, как в тех местах, где уже действует режим ЧС.
Сюжет
Режим ЧС

Село Казинка в Валуйском городском округе продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. Последний обстрел был совсем недавно — 6 февраля. Тогда погибла 70-летняя женщина, которая вышла покормить кур.

Жители села продолжают беспокоиться за свою безопасность из-за периодичных прилётов, поэтому они решили спросить у губернатора, планируется ли в населённом пункте вводить режим ЧС.

Однако глава региона отметил, что необходимости в этом пока нет.

В настоящий момент в селе, как и везде, введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Режим чрезвычайной ситуации в населённом пункте не вводится. Ситуация в тех местах, где введён режим, к сожалению, в десятки раз тяжелее, чем в селе Казинка. Надеюсь, что обстановка не будет ухудшаться, и нам не придётся больше нигде вводить режим ЧС.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

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#Александра Склярова#Введение режима ЧС#Общество#Безопасность#Режим ЧС#СВО#Валуйский горокруг#Казинка#Вячеслав Гладков
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