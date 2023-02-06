Церемония награждения лауреатов премии «Агроинвестор года — 2022» прошла в Москве

Со словами благодарности за предоставленные практики, проекты и достижения к участникам премии обратились члены экспертного совета премии, а также редакция “Агроинвестора”. В нынешнем году в число лучших вошли 19 финалистов. При этом на основе открытого голосования, организованного на сайте премии, был назван человек года в АПК.