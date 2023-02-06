Церемония награждения лауреатов премии «Агроинвестор года — 2022» прошла в Москве

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В церемонии участвовали представители Минсельхоза, руководители и владельцы многих ведущих предприятий АПК, а также крестьянских (фермерских) хозяйств России. Об этом пишет newsnn.ru.
В состав номинантов на премию вошли десятки участников, причем как крупные агрохолдинги с многомиллиардными оборотами, так и малые фермерские хозяйства. Однако всех их объединяет общая цель - дальнейшее развитие, рост и процветание не только собственного бизнеса, но и страны.
Со словами благодарности за предоставленные практики, проекты и достижения к участникам премии обратились члены экспертного совета премии, а также редакция “Агроинвестора”. В нынешнем году в число лучших вошли 19 финалистов. При этом на основе открытого голосования, организованного на сайте премии, был назван человек года в АПК.
По словам главного редактора журнала “Агроинвестор” Инны Ганенко, минувший год был сложным для аграриев, поскольку им приходилось работать в новых условиях, но они смогли, несмотря ни на что, нарастить объемы производства сельхозпродукции, добиться новых рекордов, а также открыть новые рынки.
“Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом. Спасибо всем, кто подал заявки на участие, условия премии таковы, что приходится выбирать, хотя, безусловно, все производители продукции АПК достойны самых высоких наград!” - отметила Ганенко.
По завершении мероприятия были названы 19 победителей в 9 номинациях. С полным списком можно ознакомиться на сайте премии. Главной целью мероприятия являются популяризация современное предпринимательства в АПК, создание эффективных моделей ведения бизнеса, а также привлечение внимания к наиболее интересным проектам, предпринимателям и руководителям сельскохозяйственных компаний. Холдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.