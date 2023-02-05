Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В двух белгородских семьях с начала года стало 11 детей

5 февраля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Две семьи из Белгородской области порадовались в январе очередному пополнению: жёны подарили мужьям детей, которые стали для семей одиннадцатыми, рассказал Вячеслав Гладков.

Счастливцами стали семья Шеренговских из Белгородского района и чета Судовцевых из Красногвардейского района. Родились у пар девочки — их назвали Анастасией и Эвелиной.

На этой неделе интересную статистику военных лет привёл белгородский ЗАГС. В 1940 году в Белгородской области родился 22 841 ребёнок, в первый год войны рождаемость упала в два раза, в оккупационный 1942-й — ещё в два раза до 5726 детей. К 1945 году в регионе родились ещё 49 374 новых человека, а с 1946 по 1950 год на свет появился 348 151 младенец. Также в ЗАГСе рассказали о необычных именах, которые дают белгородцы своим детям.

Белгородский ЗАГС рассказал о рождаемости и браках во время войны
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области мальчики по рождаемости победили девочекЛайт, Изи и Тринити-Ева родились в Белгороде в 2022 годуПеред Новым годом в Белгородской области родились две «королевские» двойни
#Евгений Грицков#Многодетные семьи#Рождение детей#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгород проснулся от залпов
Сегодня, 06:27
Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере
Сегодня, 04:25
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
3 февраля 06:52
На улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку
Сегодня, 07:58
Странные фигуры появились на улицах Белгорода после снегопада
Вчера, 20:09
Белгородцам обещают миллиарды, а бюджетники трудятся на засечной черте: итоги недели
Сегодня, 07:43