В двух белгородских семьях с начала года стало 11 детей

На этой неделе интересную статистику военных лет привёл белгородский ЗАГС. В 1940 году в Белгородской области родился 22 841 ребёнок, в первый год войны рождаемость упала в два раза, в оккупационный 1942-й — ещё в два раза до 5726 детей. К 1945 году в регионе родились ещё 49 374 новых человека, а с 1946 по 1950 год на свет появился 348 151 младенец. Также в ЗАГСе рассказали о необычных именах, которые дают белгородцы своим детям.