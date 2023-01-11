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Перед Новым годом в Белгородской области родились две «королевские» двойни

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
В конце минувшего года в регионе зарегистрировали сразу две «королевские» двойни. Где они появились на свет, рассказала глава областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

«Королевской» двойней называют близнецов разного пола. Таких малышей считают подарком для родителей, так как одновременно рождаются и сын, и дочь. Они могут быть непохожими, но чаще всего сходство очевидно.

Именно такие малыши родились в Белгородской области в канун Нового года и сразу в двух семьях.

Начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко рассказала, что дети появились на свет в один день — 28 декабря 2022 года. Их рождение тоже зарегистрировали в один день — 4 января 2023 года.

В Шебекинском горокруге на свет появились Никита и Мария, а в Губкинском горокруге — Матвей и Есения. 

Отметим, что в прошлом году несколько белгородских семей обновили рекорды по числу родившихся детей: в двух семьях родились 10-й и 14-й дети, а ещё в одной семье — 13-й ребёнок.

В белгородском ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье
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