Перед Новым годом в Белгородской области родились две «королевские» двойни

«Королевской» двойней называют близнецов разного пола. Таких малышей считают подарком для родителей, так как одновременно рождаются и сын, и дочь. Они могут быть непохожими, но чаще всего сходство очевидно.
Именно такие малыши родились в Белгородской области в канун Нового года и сразу в двух семьях.
Начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко рассказала, что дети появились на свет в один день — 28 декабря 2022 года. Их рождение тоже зарегистрировали в один день — 4 января 2023 года.
В Шебекинском горокруге на свет появились Никита и Мария, а в Губкинском горокруге — Матвей и Есения.
Отметим, что в прошлом году несколько белгородских семей обновили рекорды по числу родившихся детей: в двух семьях родились 10-й и 14-й дети, а ещё в одной семье — 13-й ребёнок.