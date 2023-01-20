Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Лайт, Изи и Тринити-Ева родились в Белгороде в 2022 году

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI

Артём и София стали самыми популярными именами для новорождённых в Белгороде

В областном центре в минувшем году на свет появились мальчики с именами Теодор, Ратмир и Марс, а также девочки Славяна, Мирабель и Имела Махулоло. Что касается популярных имён, ситуация не изменилась. Статистику приводит мэрия.

В ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена, которые жители Белгорода дали своим детям в 2022 году. Так, на свет появились мальчики Теодор, Ратмир, Марс, Аврелий, Ийянь Мигель, Изи, Генрих, Гор, Родислав и Лайт.

Для девочек выбирали не менее оригинальные имена. Среди них — Эспет, Тринити-Ева, Славяна, Мирабель, Имела Махулоло, Зейнеп и Белояра.

Что касается популярных имён, ситуация не изменилась. Чаще всего белгородцы выбирают имена Артём и София. Второй по популярности парой стали Михаил и Мария, третьей — Александр и Варвара. Помимо этого, популярными в минувшем году были имена Максим и Иван, Алиса, Ева и Анна.

Всего в Белгороде в 2022 году появились на свет 1473 мальчика и 1466 девочек.

В белгородском ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском ЗАГСе назвали популярные места для регистрации бракаВ ЗАГСе Белгородской области назвали самые популярные имена детей в 2021 году
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Загс#Имена#Новорождённые
Подпишитесь
Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
Сегодня, 14:01
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Сегодня, 14:07
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир
Сегодня, 13:43
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Сегодня, 16:41