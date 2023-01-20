Лайт, Изи и Тринити-Ева родились в Белгороде в 2022 году

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена, которые жители Белгорода дали своим детям в 2022 году. Так, на свет появились мальчики Теодор, Ратмир, Марс, Аврелий, Ийянь Мигель, Изи, Генрих, Гор, Родислав и Лайт.
Для девочек выбирали не менее оригинальные имена. Среди них — Эспет, Тринити-Ева, Славяна, Мирабель, Имела Махулоло, Зейнеп и Белояра.
Что касается популярных имён, ситуация не изменилась. Чаще всего белгородцы выбирают имена Артём и София. Второй по популярности парой стали Михаил и Мария, третьей — Александр и Варвара. Помимо этого, популярными в минувшем году были имена Максим и Иван, Алиса, Ева и Анна.
Всего в Белгороде в 2022 году появились на свет 1473 мальчика и 1466 девочек.