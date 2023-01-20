Лайт, Изи и Тринити-Ева родились в Белгороде в 2022 году

Что касается популярных имён, ситуация не изменилась. Чаще всего белгородцы выбирают имена Артём и София. Второй по популярности парой стали Михаил и Мария, третьей — Александр и Варвара. Помимо этого, популярными в минувшем году были имена Максим и Иван, Алиса, Ева и Анна.