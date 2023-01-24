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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Марьям, Ясмина, Жамиль: белгородцы продолжают выбирать оригинальные имена для детей

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI

Белгородцы дают новорождённым детям древнерусские имена

Год только начался, а уже успели появиться дети с необычными именами. Раскрыли выбор родителей в белгородском ЗАГСе.

За 23 дня 2023 года в Белгородской области родились 482 ребёнка. Из них 262 — мальчики и 220 — девочки. При этом в регионе сохраняется тенденция давать детям редкие имена.

Среди девочек необычными именами признали Аглаю, Агату, Адалину, Нику, Манису, Марьям, Матрону и Ясмину. Ясмин за месяц, кстати, родились уже две. А Варвар, Василис и Эмилий в Бегородской области уже много — теперь это новые популярные имена.

Среди мальчиков в последнее время пользуются спросом древнерусские имена. Например, в январе этого года родились Савелий, Демьян, Серафим, Гордей, Филипп. Также на свет появились Платон, Доминик, Жамиль и Тим.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Новости Белгорода#Общество#Имена#Имена детей#Новорождённые#Загс
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