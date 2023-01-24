Марьям, Ясмина, Жамиль: белгородцы продолжают выбирать оригинальные имена для детей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
За 23 дня 2023 года в Белгородской области родились 482 ребёнка. Из них 262 — мальчики и 220 — девочки. При этом в регионе сохраняется тенденция давать детям редкие имена.
Среди девочек необычными именами признали Аглаю, Агату, Адалину, Нику, Манису, Марьям, Матрону и Ясмину. Ясмин за месяц, кстати, родились уже две. А Варвар, Василис и Эмилий в Бегородской области уже много — теперь это новые популярные имена.
Среди мальчиков в последнее время пользуются спросом древнерусские имена. Например, в январе этого года родились Савелий, Демьян, Серафим, Гордей, Филипп. Также на свет появились Платон, Доминик, Жамиль и Тим.