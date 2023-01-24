Марьям, Ясмина, Жамиль: белгородцы продолжают выбирать оригинальные имена для детей

Среди девочек необычными именами признали Аглаю, Агату, Адалину, Нику, Манису, Марьям, Матрону и Ясмину. Ясмин за месяц, кстати, родились уже две. А Варвар, Василис и Эмилий в Бегородской области уже много — теперь это новые популярные имена.