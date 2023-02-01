В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" открыли новый корпус детсада на 280 мест

В ЖК также появился кабинет врача общей практики. Руководитель Кстовского муниципального округа Иван Уланов подчеркнул, что на данный момент в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" живет примерно 15 000 граждан. В новом медицинском учреждении жители смогут получить консультацию врача и соответствующие медицинские услуги. Вместе с терапевтом прием в скором времени начнет вести врач общей практики, который будет обслуживать не только взрослых, но и детей.