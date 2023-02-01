В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" открыли новый корпус детсада на 280 мест

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщает NewsNN, в жилом комплексе КМ "Анкудиновский Парк" каждый год сдают 40 000 - 50 000 квадратных метров жилья. Обычно квартиры тут приобретают молодые семьи, для которых имеет большое значение наличие социальной инфраструктуры: детсадов, школ и поликлиник.
По словам генерального директора застройщика жилого комплекса "КМ Анкудиновский Парк" Павла Фролова, на территории ЖК будет две школы на 675 мест, а также три детсада — два детских сада на 280 мест каждый и один на 150 мест.
На данный момент детский сад стал уже вторым социально значимым объектом для малышей, открытым в жилом комплексе.
Фролов добавил, что при реализации проекта использовали механизмы программы «Стимул», предусматривающей субсидирование правительством возведения в новых жилых районах социальной и коммунальной инфраструктуры.
Новое трехэтажное здание находится около уже действующего детского сада и будет его корпусом. На территории перед ним обустроены групповые площадки для детей. Их оснастили верандами, качелями, домиками и другими элементами для досуга детей.
В дошкольном учреждении будут открыты 12 групп, в здании есть кабинеты развивающих игр - для занятий по робототехнике и созданию мультфильмов.
Продолжается обсуждение строительства в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" третьего детсада. Участок под него уже получен в собственность Кстовского муниципального округа. Застройщик начнет его проектирование летом.
В ЖК также появился кабинет врача общей практики. Руководитель Кстовского муниципального округа Иван Уланов подчеркнул, что на данный момент в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" живет примерно 15 000 граждан. В новом медицинском учреждении жители смогут получить консультацию врача и соответствующие медицинские услуги. Вместе с терапевтом прием в скором времени начнет вести врач общей практики, который будет обслуживать не только взрослых, но и детей.