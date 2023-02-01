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В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" открыли новый корпус детсада на 280 мест

1 февраля 2023, 10:35
В жилом комплексе КМ "Анкудиновский Парк" в Нижнем Новгороде в последний день января официально открыли новый корпус детсада на 280 мест, а также кабинет врача общей практики. На мероприятии побывал корреспондент NewsNN.

Как сообщает NewsNN, в жилом комплексе КМ "Анкудиновский Парк" каждый год сдают 40 000 - 50 000 квадратных метров жилья. Обычно квартиры тут приобретают молодые семьи, для которых имеет большое значение наличие социальной инфраструктуры: детсадов, школ и поликлиник.

По словам генерального директора застройщика жилого комплекса "КМ Анкудиновский Парк" Павла Фролова, на территории ЖК будет две школы на 675 мест, а также три детсада — два детских сада на 280 мест каждый и один на 150 мест.

На данный момент детский сад стал уже вторым социально значимым объектом для малышей, открытым в жилом комплексе.

Фролов добавил, что при реализации проекта использовали механизмы программы «Стимул», предусматривающей субсидирование правительством возведения в новых жилых районах социальной и коммунальной инфраструктуры.

Новое трехэтажное здание находится около уже действующего детского сада и будет его корпусом. На территории перед ним обустроены групповые площадки для детей. Их оснастили верандами, качелями, домиками и другими элементами для досуга детей.

В дошкольном учреждении будут открыты 12 групп, в здании есть кабинеты развивающих игр - для занятий по робототехнике и созданию мультфильмов.

Продолжается обсуждение строительства в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" третьего детсада. Участок под него уже получен в собственность Кстовского муниципального округа. Застройщик начнет его проектирование летом.

В ЖК также появился кабинет врача общей практики. Руководитель Кстовского муниципального округа Иван Уланов подчеркнул, что на данный момент в ЖК "КМ Анкудиновский Парк" живет примерно 15 000 граждан. В новом медицинском учреждении жители смогут получить консультацию врача и соответствующие медицинские услуги. Вместе с терапевтом прием в скором времени начнет вести врач общей практики, который будет обслуживать не только взрослых, но и детей.

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