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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Минобороны РФ сохранило отсрочку от призыва на службу для многодетных отцов

30 января 2023, 12:18
Фото: 1MI
Право на отсрочку действует с прошлой осени, когда объявили о частичной мобилизации, пишут «Новые известия». Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Во время частичной мобилизации в 2022 году для ряда категорий граждан предоставлялись отсрочки от службы. В частности, речь идёт о многодетных родителях. Как выяснилось, отсрочка действует до сих пор.

Госдума получила ответ от Минобороны РФ на официальный запрос. В документе сказано, что указания Генерального Штаба ВС РФ от 4 октября 2022 года своё действие не прекратили. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет издание.

Ранее уже появлялась информация, что отсрочку якобы отменили. Об этом заявлял военком Забайкальского края. Говорилось о том, что документ от 4 октября отменили. Причём отсрочка якобы снималась именно для отцов троих детей. Впрочем, власти оперативно ситуацию опровергли

В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
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#Андрей Картаполов#Частичная мобилизация#Спецоперация#Общество#Отсрочка от призыва#Многодетные родители#Минобороны рф
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