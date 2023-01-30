Минобороны РФ сохранило отсрочку от призыва на службу для многодетных отцов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Во время частичной мобилизации в 2022 году для ряда категорий граждан предоставлялись отсрочки от службы. В частности, речь идёт о многодетных родителях. Как выяснилось, отсрочка действует до сих пор.
Госдума получила ответ от Минобороны РФ на официальный запрос. В документе сказано, что указания Генерального Штаба ВС РФ от 4 октября 2022 года своё действие не прекратили. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет издание.
Ранее уже появлялась информация, что отсрочку якобы отменили. Об этом заявлял военком Забайкальского края. Говорилось о том, что документ от 4 октября отменили. Причём отсрочка якобы снималась именно для отцов троих детей. Впрочем, власти оперативно ситуацию опровергли.