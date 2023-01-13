В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Военком Забайкальского края Юрий Шувалов заявил, что перестала действовать отсрочка для многодетных отцов. По его словам, Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку.
Со слов Шувалова, документ от 4 октября отменён полностью. Интересно, что на судебном процессе мобилизованный многодетный отец просил отменить решение призывной комиссии. На это представитель военкомата ответил, что никаких изменений в законодательстве не было, а указания Генштаба в данном случае носят рекомендательный характер.
Как отмечают в Минобороны, отсрочка для отцов троих детей не действует. Отмечается, что этот вопрос пока прорабатывается. Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется.
В Госдуме также заявили об отмене отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов. Как заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, это может быть формальное решение, поскольку частичная мобилизация уже завершена.