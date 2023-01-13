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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предположила, что этого могло быть формальное решение. То, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку многодетным отцам, подтвердил военком Забайкалья Юрий Шувалов, пишет РБК.

Военком Забайкальского края Юрий Шувалов заявил, что перестала действовать отсрочка для многодетных отцов. По его словам, Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку.

Со слов Шувалова, документ от 4 октября отменён полностью. Интересно, что на судебном процессе мобилизованный многодетный отец просил отменить решение призывной комиссии. На это представитель военкомата ответил, что никаких изменений в законодательстве не было, а указания Генштаба в данном случае носят рекомендательный характер.

Как отмечают в Минобороны, отсрочка для отцов троих детей не действует. Отмечается, что этот вопрос пока прорабатывается. Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется.

В Госдуме также заявили об отмене отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов. Как заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, это может быть формальное решение, поскольку частичная мобилизация уже завершена.

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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Отсрочка#Многодетные
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