В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Со слов Шувалова, документ от 4 октября отменён полностью. Интересно, что на судебном процессе мобилизованный многодетный отец просил отменить решение призывной комиссии. На это представитель военкомата ответил, что никаких изменений в законодательстве не было, а указания Генштаба в данном случае носят рекомендательный характер.