Многодетным отцам сохранили отсрочку от частичной мобилизации

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Многодетным отцам сохранили отсрочку от мобилизации. Она всё ещё действует и продолжит действовать. Как заявил Андрей Турчак, вопрос проработан с Минобороны.
С его слов, отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Выпущенная в октябре директива всё ещё действует. Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в военкоматы якобы направили новую директиву, по которой отсрочка отменяется.
Она же предполагала, что это может быть формальным решением, поскольку частичная мобилизация в РФ завершилась. Интересно, что отмену директивы подтвердил и военком Забайкалья Юрий Шувалов.