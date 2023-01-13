Многодетным отцам сохранили отсрочку от частичной мобилизации

С его слов, отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Выпущенная в октябре директива всё ещё действует. Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в военкоматы якобы направили новую директиву, по которой отсрочка отменяется.