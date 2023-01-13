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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Многодетным отцам сохранили отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 13:36
Фото: er.ru
Директива Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей действует и продолжит действовать, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщает ТАСС.

Многодетным отцам сохранили отсрочку от мобилизации. Она всё ещё действует и продолжит действовать. Как заявил Андрей Турчак, вопрос проработан с Минобороны.

С его слов, отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Выпущенная в октябре директива всё ещё действует. Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в военкоматы якобы направили новую директиву, по которой отсрочка отменяется.

Она же предполагала, что это может быть формальным решением, поскольку частичная мобилизация в РФ завершилась. Интересно, что отмену директивы подтвердил и военком Забайкалья Юрий Шувалов.

В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Андрей Турчак#Отсрочка#Многодетные#Госдума
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