Положен ли призванным по частичной мобилизации белгородцам отпуск? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Уже неоднократно белгородцы обращались к Вячеславу Гладкову не по его профилю. Эти вопросы были как самыми мелкими — про мешающий шум кондиционеров под окнами, так и масштабными — как сейчас.
Белгородка посетовала на то, что мобилизованных не отпускают домой отдохнуть ненадолго, хотя жёны их очень ждут.
Когда наших мобилизованных отпустят в отпуск? Говорили, что на три месяца забирают, а не отпускают уже четыре. Некоторых мужчин отпускают в отпуск, а наших мужей — нет.
Анна, жительница Белгородской области
Вячеслав Гладков несколько опешил от этого вопроса, ведь ранее ничего не слышал об отпусках в рамках частичной мобилизации. Помочь здесь губернатор не смог, но объяснил, как можно узнать, ждать ли отпуск конкретному человеку.
Когда был призыв в рамках частичной мобилизации, я не слышал информации об отпусках через три месяца. Поэтому повлиять на это не смогу.
Вячеслав Гладков, губернатор
Так, все решения по краткосрочным отпускам остаются за командирами воинских частей в рамках их регламента. Если же есть информация о конкретной части, через главу муниципалитета или губернатора можно узнать подробнее о предоставлении отпуска. Это делается в индивидуальном порядке.