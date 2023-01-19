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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Положен ли призванным по частичной мобилизации белгородцам отпуск? Отвечает Гладков

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI

Белгородские семьи попросили губернатора отправить мобилизованных в отпуск

С такой просьбой обратилась к губернатору Белгородской области местная жительница. По её словам, некоторые мужчины уходят в отпуск, а белгородцы — нет.

Уже неоднократно белгородцы обращались к Вячеславу Гладкову не по его профилю. Эти вопросы были как самыми мелкими — про мешающий шум кондиционеров под окнами, так и масштабными — как сейчас.

Белгородка посетовала на то, что мобилизованных не отпускают домой отдохнуть ненадолго, хотя жёны их очень ждут.

Когда наших мобилизованных отпустят в отпуск? Говорили, что на три месяца забирают, а не отпускают уже четыре. Некоторых мужчин отпускают в отпуск, а наших мужей — нет.
Анна, жительница Белгородской области

Вячеслав Гладков несколько опешил от этого вопроса, ведь ранее ничего не слышал об отпусках в рамках частичной мобилизации. Помочь здесь губернатор не смог, но объяснил, как можно узнать, ждать ли отпуск конкретному человеку.

Когда был призыв в рамках частичной мобилизации, я не слышал информации об отпусках через три месяца. Поэтому повлиять на это не смогу.
Вячеслав Гладков, губернатор

Так, все решения по краткосрочным отпускам остаются за командирами воинских частей в рамках их регламента. Если же есть информация о конкретной части, через главу муниципалитета или губернатора можно узнать подробнее о предоставлении отпуска. Это делается в индивидуальном порядке.

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#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Губернатор#Спецоперация#Общество#Отпуск#Воинская часть#Частичная мобилизация#Ася Дугнист#Белгородская область
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