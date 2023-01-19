Положен ли призванным по частичной мобилизации белгородцам отпуск? Отвечает Гладков

Так, все решения по краткосрочным отпускам остаются за командирами воинских частей в рамках их регламента. Если же есть информация о конкретной части, через главу муниципалитета или губернатора можно узнать подробнее о предоставлении отпуска. Это делается в индивидуальном порядке.