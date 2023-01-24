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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Гладков назвал Путину число призванных в рамках частичной мобилизации белгородцев

Сегодня, 18:23
Фото: 1MI

В Белгородской области мобилизовали более 4 тыс. человек

Цифры губернатор региона назвал во время встречи с главой государства 24 января. Ранее статистику долгое время не раскрывали.

В Белгородской области в рамках частичной мобилизации призвали 4100 человек. Статистику губернатор региона Вячеслав Гладков озвучил во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

С 22 сентября мы разносили повестки. 4100 человек у нас мобилизовано. Проехал по всем частям, в которых было боевое сплачивание.
Вячеслав Гладков

Губернатор подтвердил, что у бойцов переживаний было много. Оперативно в регионе ввели и меры поддержки военнослужащих, а также их семей.

Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области действуют выплаты в 100 тыс. рублей, компенсации на оплату питания детей. Помимо этого, упомянул глава региона и о том, что мобилизованным и их возлюбленным помогли с быстрым заключением брака.

Напомним, что выплаты семьям мобилизованных белгородцев ранее продлили как минимум до конца марта.

Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
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#Мобилизованные#Выплаты#Частичная мобилизация#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Инна Рогова
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