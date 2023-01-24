Гладков назвал Путину число призванных в рамках частичной мобилизации белгородцев

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В Белгородской области в рамках частичной мобилизации призвали 4100 человек. Статистику губернатор региона Вячеслав Гладков озвучил во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
С 22 сентября мы разносили повестки. 4100 человек у нас мобилизовано. Проехал по всем частям, в которых было боевое сплачивание.
Вячеслав Гладков
Губернатор подтвердил, что у бойцов переживаний было много. Оперативно в регионе ввели и меры поддержки военнослужащих, а также их семей.
Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области действуют выплаты в 100 тыс. рублей, компенсации на оплату питания детей. Помимо этого, упомянул глава региона и о том, что мобилизованным и их возлюбленным помогли с быстрым заключением брака.
Напомним, что выплаты семьям мобилизованных белгородцев ранее продлили как минимум до конца марта.