Гладков назвал Путину число призванных в рамках частичной мобилизации белгородцев

Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области действуют выплаты в 100 тыс. рублей, компенсации на оплату питания детей. Помимо этого, упомянул глава региона и о том, что мобилизованным и их возлюбленным помогли с быстрым заключением брака.