После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Ночью в Белгороде и Белгородском районе снова было неспокойно. Сработала система ПВО. Кадры опубликовали в Сети. Последствий на земле, как и пострадавших, нет.
Помимо этого, в соцсетях делятся фотографиями предметов, сбитых в результате работы ПВО.
Добавим, что накануне под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. Никто не пострадал, но не обошлось без повреждений. Взрывной волной выбило стёкла в двух домах, повредило также линию электропередачи.
18 января ПВО сработала над Красногвардейским районом. Тогда тоже никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.