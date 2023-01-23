Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов

Сегодня, 06:37
Фото: «Фонарь»

Обломки сбитых ПВО объектов в Белгороде показали в Сети

В ночь на 23 января в областном центре было неспокойно. Разрушений и пострадавших нет. Видео взрыва и фото сбитых предметов публикуют в Сети.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе снова было неспокойно. Сработала система ПВО. Кадры опубликовали в Сети. Последствий на земле, как и пострадавших, нет.

Помимо этого, в соцсетях делятся фотографиями предметов, сбитых в результате работы ПВО.

Добавим, что накануне под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. Никто не пострадал, но не обошлось без повреждений. Взрывной волной выбило стёкла в двух домах, повредило также линию электропередачи.

18 января ПВО сработала над Красногвардейским районом. Тогда тоже никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.

Фото: "БелПлюс"
Видео: «Фонарь»
При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом сработала система ПВОГладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области«Спуститесь в укрытие»: стало известно о новом обстреле в Белгородской области
#Обстрел ВСУ#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#СВО#Фотофакт#Работа ПВО#Наталья Корявых#Видео
Подпишитесь
Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья
Сегодня, 07:17
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей
Сегодня, 09:00
В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом
Сегодня, 07:33
Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области
Сегодня, 06:49