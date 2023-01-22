«Спуститесь в укрытие»: стало известно о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
22 января под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Об этом говорится в СМС-рассылке, которую получают местные жители. Людей просят спуститься в укрытия.
Напомним, что 20 января под обстрелом оказалось село Карабаново в Валуйском горокруге. Снаряд попал в частный дом, произошёл пожар. В результате один дом был полностью разрушен, ещё в трёх выбило окна. Повреждения также получил один автомобиль.
За день до этого под обстрел попали несколько населённых пунктов в приграничье. Только в Шебекинском горокруге под огнём ВСУ оказались шесть населённых пунктов.
А накануне громко было у соседей. В курском посёлке Тёткино на территорию мелькомбината сбросили две гранаты.