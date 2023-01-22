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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

«Спуститесь в укрытие»: стало известно о новом обстреле в Белгородской области

Сегодня, 11:45
Фото: Bel.ru

Жители Вязового в Белгородской области получили СМС-предупреждения об обстреле

Сообщается об обстреле Вязового в Краснояружском районе. Официальных комментариев и информации о последствиях на земле пока не было.
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Обстрел

22 января под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Об этом говорится в СМС-рассылке, которую получают местные жители. Людей просят спуститься в укрытия.

Напомним, что 20 января под обстрелом оказалось село Карабаново в Валуйском горокруге. Снаряд попал в частный дом, произошёл пожар. В результате один дом был полностью разрушен, ещё в трёх выбило окна. Повреждения также получил один автомобиль.

За день до этого под обстрел попали несколько населённых пунктов в приграничье. Только в Шебекинском горокруге под огнём ВСУ оказались шесть населённых пунктов. 

А накануне громко было у соседей. В курском посёлке Тёткино на территорию мелькомбината сбросили две гранаты.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Вязовое#Смс#Предупреждение#Обстрел ВСУ#Укрытия
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