«Спуститесь в укрытие»: стало известно о новом обстреле в Белгородской области

Напомним, что 20 января под обстрелом оказалось село Карабаново в Валуйском горокруге. Снаряд попал в частный дом, произошёл пожар. В результате один дом был полностью разрушен, ещё в трёх выбило окна. Повреждения также получил один автомобиль.