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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах

Сегодня, 13:02
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Пострадавших нет, повреждения получили два дома, а также линия электропередачи. На месте уже работают аварийные бригады и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что 22 января село Вязовое в Краснояружском районе попало под обстрел ВСУ. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Взрывной волной выбило стёкла в двух домах. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия уже работают аварийные бригады и оперативные службы. 

Ранее местным жителям разослали СМС-сообщения с просьбой уйти в укрытия. 

Напомним, что при обстреле Вязового в конце декабря снаряд попал в дом многодетной семьи. Обошлось без жертв и пострадавших. Семью на время переселили в безопасное место. 

Повреждения в Вязовом были и в результате обстрела в начале января. Тогда в доме выбило окна, посекло фасад и забор. 

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Вязовое#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Дома#Лэп
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