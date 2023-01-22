При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что 22 января село Вязовое в Краснояружском районе попало под обстрел ВСУ. Пострадавших в результате происшествия нет.
Взрывной волной выбило стёкла в двух домах. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия уже работают аварийные бригады и оперативные службы.
Ранее местным жителям разослали СМС-сообщения с просьбой уйти в укрытия.
Напомним, что при обстреле Вязового в конце декабря снаряд попал в дом многодетной семьи. Обошлось без жертв и пострадавших. Семью на время переселили в безопасное место.
Повреждения в Вязовом были и в результате обстрела в начале января. Тогда в доме выбило окна, посекло фасад и забор.