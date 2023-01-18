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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Сегодня, 10:19
Фото: Bel.ru
Система ПВО сработала в Красногвардейском районе. По словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.
Сюжет
СВО

18 января в Белгородской области сработала система ПВО. В этот раз — в небе над Красногвардейским районом.

По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают оперативные службы, они проверяют территорию.

О взрывах местные жители сообщили в районе полудня. Громкие звуки, судя по информации в Сети, слышали и в соседних Новооскольском горокруге и Чернянском районе.

Отметим, что сегодня СМС-рассылка с предупреждениями об обстреле приходила жителям хутора Панков в Шебекинском горокруге и села Долгое в Валуйском горокруге.

Накануне система ПВО работала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Обошлось без разрушений. 

Работа ПВО в Белгороде и Белгородском районе попала на видео
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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Белгородская область#Красногвардейский район#Новооскольский горокруг#Чернянский район#Пво#Пострадавшие#Разрушения#Вячеслав Гладков
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