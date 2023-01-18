Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
18 января в Белгородской области сработала система ПВО. В этот раз — в небе над Красногвардейским районом.
По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают оперативные службы, они проверяют территорию.
О взрывах местные жители сообщили в районе полудня. Громкие звуки, судя по информации в Сети, слышали и в соседних Новооскольском горокруге и Чернянском районе.
Отметим, что сегодня СМС-рассылка с предупреждениями об обстреле приходила жителям хутора Панков в Шебекинском горокруге и села Долгое в Валуйском горокруге.
Накануне система ПВО работала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Обошлось без разрушений.