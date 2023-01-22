Над Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
Около 22:50 над Белгородом раздались несколько залпов. По сообщениям читателей, громко было на территории всего города. Также «хлопки» слышали в Белгородском районе.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информацию о последствиях на земле ещё уточняют.
Напомни, 22 января под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. Взрывная волна выбила окна в нескольких домах.