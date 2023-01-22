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Posted Сегодня, 20:15

Published Сегодня, 20:15

Modified Сегодня, 20:17

Updated Сегодня, 20:17

Над Белгородом сработала система ПВО

Сегодня, 20:15
Фото: 1MI
Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Около 22:50 над Белгородом раздались несколько залпов. По сообщениям читателей, громко было на территории всего города. Также «хлопки» слышали в Белгородском районе.

Губернатор  Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информацию о последствиях на земле ещё уточняют.

Напомни, 22 января под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. Взрывная волна выбила окна в нескольких домах.

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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Работа ПВО
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