Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как отметил глава области, количество повреждённых квартир и домов в Белгородской области растёт. Он также отметил, что есть жалобы со стороны населения по срокам и качеству восстановления.
Не совсем устраивают темпы восстановления. Предлагаю со следующей недели рассматривать первым отчёт глав по восстановлению жилья. Деньги есть, процедуры максимально упрощены. Меня не устраивают сроки и качество.
Вячеслав Гладков
В первую очередь, отчёты будут представлять руководители Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского горокругов.
Персональный отчёт глав в разрезе муниципалитетов — что сделали за неделю. За исключением тех домов, которые полностью разрушены или не подлежат восстановлению. Мы на сегодняшний день уже не можем выполнить этот объём работ, надеемся на федеральную поддержку. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время.
Вячеслав Гладков