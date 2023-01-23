Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья

Сегодня, 07:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Данное поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его не устраивают сроки и качество ремонта.
Сюжет
Обстрел

Как отметил глава области, количество повреждённых квартир и домов в Белгородской области растёт. Он также отметил, что есть жалобы со стороны населения по срокам и качеству восстановления.

Не совсем устраивают темпы восстановления. Предлагаю со следующей недели рассматривать первым отчёт глав по восстановлению жилья. Деньги есть, процедуры максимально упрощены. Меня не устраивают сроки и качество.
Вячеслав Гладков

В первую очередь, отчёты будут представлять руководители Белгорода, Белгородского и  Краснояружского районов, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского горокругов.

Персональный отчёт глав в разрезе муниципалитетов — что сделали за неделю. За исключением тех домов, которые полностью разрушены или не подлежат восстановлению. Мы на сегодняшний день уже не можем выполнить этот объём работ, надеемся на федеральную поддержку. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время.
Вячеслав Гладков

 

Повреждённые дома и восстановление мемориала: что обсуждали белгородцы 21 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домовРазрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрелаСтроители отказываются ремонтировать крышу в повреждённом при обстреле Шебекино доме
#Кристина Семенчук#Обстрел#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей
Сегодня, 09:00
После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов
Сегодня, 06:37
В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом
Сегодня, 07:33
Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области
Сегодня, 06:49