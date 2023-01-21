Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов

Напомним, что 19 января в вечернем прямом эфире к главе региона обратилась жительница региона, чей дом пострадал при обстрелах. Белгородка рассказала, что власти обещали отремонтировать её дом теми же материалами, которые были использованы при строительстве, однако рабочие заявили, что это слишком дорого, поэтому в работе будут использовать те материалы, которые подешевле. Но Вячеслав Гладков успокоил женщину и сообщил, что дом восстановят так, как обещали изначально.