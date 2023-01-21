Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В настоящий момент, как написал глава региона на своей странице в соцсетях, самый большой объём работы по восстановлению повреждённых при обстрелах домов и квартир выполняется в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах, а также в Шебекинском и Валуйском горокругах.
За всё время от обстрелов в регионе пострадали более 2 500 домов и квартир, из них порядка 2 000 уже восстановили.
Например, в Уразово Валуйского округа из 18 пострадавших домов 15 уже восстановлено. А в городе Шебекино из 181 - 85. Конечно, в первую очередь восстанавливаем периметр: кровлю, окна. Затем по согласованию с собственниками выполняем оставшиеся объемы работ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона признался, что процесс восстановления домов также сопряжён со многими трудностями, в том числе и с подбором подходящих материалов.
Много сложностей, потому что у каждого свой вид материала, тоже не хочется какой-то разносортности, чтобы кровля, например, не была разноцветной после нашего восстановления, хочется подобрать материалы и восстановить жилые дома и квартиры в том виде, в котором они были до повреждения. Много происходит согласований, но самое главное, что объекты снимают с контроля только тогда, когда собственник пишет расписку, что претензий больше нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 19 января в вечернем прямом эфире к главе региона обратилась жительница региона, чей дом пострадал при обстрелах. Белгородка рассказала, что власти обещали отремонтировать её дом теми же материалами, которые были использованы при строительстве, однако рабочие заявили, что это слишком дорого, поэтому в работе будут использовать те материалы, которые подешевле. Но Вячеслав Гладков успокоил женщину и сообщил, что дом восстановят так, как обещали изначально.