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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Строители отказываются ремонтировать крышу в повреждённом при обстреле Шебекино доме

Сегодня, 18:15
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Власти обещали отремонтировать дом такими же материалами, что были использованы при строительстве, однако рабочие заявили, что восстановят крышу с использованием более дешёвых материалов. Глава региона в прямом эфире сообщил, что дом восстановят так, как обещали изначально.

К губернатору области обратилась дочь пострадавшей при обстреле Шебекино 47-летней женщины. Белгородка сообщила, что 10 января также была повреждена крыша их домовладения. Власти обещали отремонтировать дом такими же материалами, которые были использованы при строительстве, но прибывшие на место рабочие отказались ремонтировать дом из-за слишком дорогостоящих материалов. Они добавили, что крышу восстановят только частично и с использованием более дешёвых материалов.

Глава региона Вячеслав Гладков успокоил белгородку и сообщил, что дом отремонтируют так, как обещали ранее.

Если строители это говорили, то они сказали вам неправду. Чтобы вы не переживали, министр строительства Оксана Козлитина и глава округа Владимир Жданов приедут к вам домой и всё с вами решат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 10 января Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате чего пострадали шесть человек. Самые тяжёлые ранения получила 47-летняя женщина, которую сразу же отправили в лечебное учреждение.

В Сети появились кадры последствий обстрела Шебекино
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#Александра Склярова#Общество#Повреждения#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Восстановление домов
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