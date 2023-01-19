Строители отказываются ремонтировать крышу в повреждённом при обстреле Шебекино доме

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
К губернатору области обратилась дочь пострадавшей при обстреле Шебекино 47-летней женщины. Белгородка сообщила, что 10 января также была повреждена крыша их домовладения. Власти обещали отремонтировать дом такими же материалами, которые были использованы при строительстве, но прибывшие на место рабочие отказались ремонтировать дом из-за слишком дорогостоящих материалов. Они добавили, что крышу восстановят только частично и с использованием более дешёвых материалов.
Глава региона Вячеслав Гладков успокоил белгородку и сообщил, что дом отремонтируют так, как обещали ранее.
Если строители это говорили, то они сказали вам неправду. Чтобы вы не переживали, министр строительства Оксана Козлитина и глава округа Владимир Жданов приедут к вам домой и всё с вами решат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 10 января Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате чего пострадали шесть человек. Самые тяжёлые ранения получила 47-летняя женщина, которую сразу же отправили в лечебное учреждение.