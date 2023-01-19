Строители отказываются ремонтировать крышу в повреждённом при обстреле Шебекино доме

К губернатору области обратилась дочь пострадавшей при обстреле Шебекино 47-летней женщины. Белгородка сообщила, что 10 января также была повреждена крыша их домовладения. Власти обещали отремонтировать дом такими же материалами, которые были использованы при строительстве, но прибывшие на место рабочие отказались ремонтировать дом из-за слишком дорогостоящих материалов. Они добавили, что крышу восстановят только частично и с использованием более дешёвых материалов.