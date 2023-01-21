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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

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Повреждённые дома и восстановление мемориала: что обсуждали белгородцы 21 января

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Гладков рассказал, сколько домов в области пострадали от обстрелов, белгородец попросил восстановить братскую могилу, а в областном центре ветер срывал покрытие крыши.

2500 повреждённых домов

За всё время от обстрелов в регионе пострадали более 2 500 домов и квартир, из них порядка 2 000 уже восстановили. Самый большой объём работ выполняется в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах, а также в Шебекинском и Валуйском горокругах.

Процесс восстановления сопряжён со многими трудностями. Одной из таких проблем стал правильный подбор материалов для ремонтных работ.

Гладков объяснил, какие трудности возникают при восстановлении повреждённых домов
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Восстановление братской могилы

Белгородец попросил губернатора привести в порядок братскую могилу в селе Карташёвка Прохоровского района. Мемориал зарастает травой. Вячеслав Гладков пообещал лично встретиться с мужчиной и помочь в восстановлении мемориала.

Белгородец попросил губернатора восстановить братскую могилу в Прохоровском районе
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На многоэтажке от ветра срывало крышу

Днём 21 января на улице Лермонтова, 49а в Белгороде ветер срывал покрытие с крыши. Видео прислал «Бел.Ру» местный житель.

В Белгороде ветер срывает часть крыши на многоэтажке
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Братская могила#Крыша#Повреждённые дома
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