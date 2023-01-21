Повреждённые дома и восстановление мемориала: что обсуждали белгородцы 21 января

За всё время от обстрелов в регионе пострадали более 2 500 домов и квартир, из них порядка 2 000 уже восстановили. Самый большой объём работ выполняется в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах, а также в Шебекинском и Валуйском горокругах.