Повреждённые дома и восстановление мемориала: что обсуждали белгородцы 21 января

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За всё время от обстрелов в регионе пострадали более 2 500 домов и квартир, из них порядка 2 000 уже восстановили. Самый большой объём работ выполняется в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах, а также в Шебекинском и Валуйском горокругах.
Процесс восстановления сопряжён со многими трудностями. Одной из таких проблем стал правильный подбор материалов для ремонтных работ.
Белгородец попросил губернатора привести в порядок братскую могилу в селе Карташёвка Прохоровского района. Мемориал зарастает травой. Вячеслав Гладков пообещал лично встретиться с мужчиной и помочь в восстановлении мемориала.
Днём 21 января на улице Лермонтова, 49а в Белгороде ветер срывал покрытие с крыши. Видео прислал «Бел.Ру» местный житель.