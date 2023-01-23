Белгородцев призвали срочно уйти в укрытия из-за нового обстрела

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Под обстрелом ВСУ вновь оказался посёлок Красное Шебекинского горокруга. Местные жители получили рассылку с просьбой немедленно отправиться в укрытия. Дальнейших подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что над Валуйским горокругом сработала система ПВО. Ракету сбили над селом Казинка. Пострадавших и разрушений нет. Обломки упали в поле.
Накануне ПВО сработала и над Белгородом. Никто также не пострадал, разрушений не зафиксировали.