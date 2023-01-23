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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Белгородцев призвали срочно уйти в укрытия из-за нового обстрела

Сегодня, 13:06
Фото: Bel.ru

Стало известно об ещё одном обстреле в Белгородской области

Жители Красного в Шебекинском горокруге получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Дальнейшие подробности пока неизвестны.
Сюжет
Обстрел

Под обстрелом ВСУ вновь оказался посёлок Красное Шебекинского горокруга. Местные жители получили рассылку с просьбой немедленно отправиться в укрытия. Дальнейших подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что над Валуйским горокругом сработала система ПВО. Ракету сбили над селом Казинка. Пострадавших и разрушений нет. Обломки упали в поле.

Накануне ПВО сработала и над Белгородом. Никто также не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Над Белгородом сработала система ПВО
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#СВО#Красное
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