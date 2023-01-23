Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
23 января в Белгородской области вновь сработала система ПВО. Ракету сбили над селом Казинка в Валуйском горокруге.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Обошлось без разрушений — обломки ракеты упали в поле.
Ранее сообщалось о сбитых четырёх ракетах над Казинкой.
Накануне система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Взрывы раздались поздно вечером. Пострадавших среди мирных жителей не было. О разрушениях также не сообщалось. После взрывов белгородцы на земле находили обломки сбитых предметов.