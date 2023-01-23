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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью

Сегодня, 10:14
Фото: Bel.ru

Система ПВО в Белгородской области сбила ракету

Ракету сбили в приграничном Валуйском горокруге. О последствиях сообщил губернатор.
Сюжет
СВО

23 января в Белгородской области вновь сработала система ПВО. Ракету сбили над селом Казинка в Валуйском горокруге.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Обошлось без разрушений — обломки ракеты упали в поле.

Ранее сообщалось о сбитых четырёх ракетах над Казинкой.

Накануне система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Взрывы раздались поздно вечером. Пострадавших среди мирных жителей не было. О разрушениях также не сообщалось. После взрывов белгородцы на земле находили обломки сбитых предметов.

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#Инна Рогова#Работа ПВО#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Казинка#Сбитая ракета#Вячеслав Гладков
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