Вячеслав Гладков объяснил, какие дома при обстреле считаются нежилыми

Сегодня, 19 января, ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. По информации губернатора, снаряд прилетел в нежилой дом, но одна из жительниц утверждает, что в доме на самом деле проживает семья. Белгородка спросила у губернатора в вечернем прямом эфире, почему власти говорят про попадание в нежилой дом, если в нём живут люди?