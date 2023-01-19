Вячеслав Гладков объяснил, какие дома при обстреле считаются нежилыми

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Сегодня, 19 января, ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. По информации губернатора, снаряд прилетел в нежилой дом, но одна из жительниц утверждает, что в доме на самом деле проживает семья. Белгородка спросила у губернатора в вечернем прямом эфире, почему власти говорят про попадание в нежилой дом, если в нём живут люди?
Мне кажется, вы немного нагнетаете ситуацию. Он нежилой в том смысле, что там в момент обстрела никто не находился, семья выехала оттуда несколько дней назад. Поэтому я и написал, что дом нежилой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 19 января с украинской стороны также были обстреляны шесть населённых пунктов Шебекинского городского округа и птицефабрика рядом с хутором Церковный Белгородского района.