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Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Вячеслав Гладков объяснил, какие дома при обстреле считаются нежилыми

Сегодня, 19:48
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вопрос губернатору задала белгородка в вечернем прямом эфире.

Сегодня, 19 января, ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. По информации губернатора, снаряд прилетел в нежилой дом, но одна из жительниц утверждает, что в доме на самом деле проживает семья. Белгородка спросила у губернатора в вечернем прямом эфире, почему власти говорят про попадание в нежилой дом, если в нём живут люди?

Мне кажется, вы немного нагнетаете ситуацию. Он нежилой в том смысле, что там в момент обстрела никто не находился, семья выехала оттуда несколько дней назад. Поэтому я и написал, что дом нежилой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 19 января с украинской стороны также были обстреляны шесть населённых пунктов Шебекинского городского округа и птицефабрика рядом с хутором Церковный Белгородского района.

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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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