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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Обстрел белгородского приграничья вновь не обошёлся без последствий: задело дом

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI

Гладков сообщил о последствиях очередного обстрела белгородского хутора

В хуторе Балки в Шебекинском горокруге выбило стёкла в одном доме. Повреждения получила линия электропередачи. Никто не пострадал.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ещё одном за сегодняшний день обстреле. Под огнём ВСУ оказался хутор Балки в Шебекинском горокруге.

По данным главы региона, никто не пострадал. Снарядом в одном доме выбило окна. Повреждения также получила линия электропередачи.

19 января Белгородскую область обстреливают особенно активно. Ранее сообщалось об обстрелах посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге, хутора Церковный в Белгородском районе, а также села Долгое в Валуйском горокруге.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#Вячеслав Гладков#СВО#Хутор Балки
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