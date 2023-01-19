Обстрел белгородского приграничья вновь не обошёлся без последствий: задело дом

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ещё одном за сегодняшний день обстреле. Под огнём ВСУ оказался хутор Балки в Шебекинском горокруге.
По данным главы региона, никто не пострадал. Снарядом в одном доме выбило окна. Повреждения также получила линия электропередачи.
19 января Белгородскую область обстреливают особенно активно. Ранее сообщалось об обстрелах посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге, хутора Церковный в Белгородском районе, а также села Долгое в Валуйском горокруге.