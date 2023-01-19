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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья

Сегодня, 09:05
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Мать пострадавшей от обстрела под Белгородом девочки пожаловалась на отсутствие жилья

В ноябре семья лишилась своего дома в Шебекино, поэтому вынуждена снимать квартиру. Как заявила мать пострадавшей Лизы, ей нужно тратить силы на восстановление здоровья ребёнка, а не на просьбы вернуть утраченное жильё. Женщине ответил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Мать девочки Лизы, пострадавшей во время обстрела в Шебекино в ноябре, жалуется, что её семье негде жить. Они вынуждены снимать квартиру. Об этом жительница региона написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети.

Как рассказала женщина, прошло два месяца с трагедии, случившейся с её семьёй. 17 ноября её дочь чуть не погибла, а семья лишилась единственного жилья.

«Когда будет решение этой проблемы? Я вынуждена снимать квартиру, нам идти некуда. Мне силы нужно тратить на восстановление здоровья ребёнка, а не на выпрашивание утраченного (не по нашей вине) жилья. Ждать… Вот все ответы. Сколько мы должны скитаться?» — написала белгородка.

Глава региона в комментариях ответил женщине лично. Он заверил, что всё пострадавшее жильё, которое можно восстановить, восстанавливают. Что касается разрушенных домов, которые восстановить не могут, власти просят поддержки уже у федерального центра. Со слов Гладкова, если учесть Журавлёвку, Середу, Нехотеевку и ещё 12 хуторов, область такую нагрузку попросту не тянет.

Тем не менее чиновник заявил, что над проблемой работают. Понимание у Москвы есть, подчеркнул губернатор. Как только будет принято какое-либо решение, он пообещал об этом сообщить.

Напомним, трагедия с 15-летней Лизой произошла 17 ноября. Снаряд попал прямо в дом, где находилась девушка. Её госпитализировали с двумя открытыми переломами и многочисленными ранениями.

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#Наталья Корявых#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекино#Обстрел ВСУ#Разрушенное жильё#Вячеслав Гладков#Обстрел
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