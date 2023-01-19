Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья

«Когда будет решение этой проблемы? Я вынуждена снимать квартиру, нам идти некуда. Мне силы нужно тратить на восстановление здоровья ребёнка, а не на выпрашивание утраченного (не по нашей вине) жилья. Ждать… Вот все ответы. Сколько мы должны скитаться?» — написала белгородка.