Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Мать девочки Лизы, пострадавшей во время обстрела в Шебекино в ноябре, жалуется, что её семье негде жить. Они вынуждены снимать квартиру. Об этом жительница региона написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети.
Как рассказала женщина, прошло два месяца с трагедии, случившейся с её семьёй. 17 ноября её дочь чуть не погибла, а семья лишилась единственного жилья.
«Когда будет решение этой проблемы? Я вынуждена снимать квартиру, нам идти некуда. Мне силы нужно тратить на восстановление здоровья ребёнка, а не на выпрашивание утраченного (не по нашей вине) жилья. Ждать… Вот все ответы. Сколько мы должны скитаться?» — написала белгородка.
Глава региона в комментариях ответил женщине лично. Он заверил, что всё пострадавшее жильё, которое можно восстановить, восстанавливают. Что касается разрушенных домов, которые восстановить не могут, власти просят поддержки уже у федерального центра. Со слов Гладкова, если учесть Журавлёвку, Середу, Нехотеевку и ещё 12 хуторов, область такую нагрузку попросту не тянет.
Тем не менее чиновник заявил, что над проблемой работают. Понимание у Москвы есть, подчеркнул губернатор. Как только будет принято какое-либо решение, он пообещал об этом сообщить.
Напомним, трагедия с 15-летней Лизой произошла 17 ноября. Снаряд попал прямо в дом, где находилась девушка. Её госпитализировали с двумя открытыми переломами и многочисленными ранениями.