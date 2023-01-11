Пострадавшую при обстреле Шебекино женщину оперировали до четырёх часов утра

При обстреле Шебекино вечером 10 января пострадали шесть человек. Одну женщину увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Её доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Медики оперировали пострадавшую фактически до четырёх часов утра. Женщина остаётся в реанимации. Состояние пациентки врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
«У женщины травматический шок — есть незначительные тенденции к улучшению. Медицинские работники делают все возможное», — отметил Андрей Иконников.
Глава белгородского минздрава добавил, что пятерым пострадавшим помощь оказали на месте. Раненых отправили на амбулаторное лечение.
Шебекино обстреляли вечером 10 января. Изначально сообщалось о двоих пострадавших, но позже их число увеличилось до шести. Повреждения получили шесть частных домов и пять МКД, хозпостройка.