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Пострадавшую при обстреле Шебекино женщину оперировали до четырёх часов утра

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI

Иконников рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Шебекино

По словам главы регионального минздрава, у раненой травматический шок. Её состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое. Врачи делают всё возможное, подчеркнул Иконников.
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Обстрел

При обстреле Шебекино вечером 10 января пострадали шесть человек. Одну женщину увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Её доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

Медики оперировали пострадавшую фактически до четырёх часов утра. Женщина остаётся в реанимации. Состояние пациентки врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

«У женщины травматический шок — есть незначительные тенденции к улучшению. Медицинские работники делают все возможное», — отметил Андрей Иконников.

Глава белгородского минздрава добавил, что пятерым пострадавшим помощь оказали на месте. Раненых отправили на амбулаторное лечение.

Шебекино обстреляли вечером 10 января. Изначально сообщалось о двоих пострадавших, но позже их число увеличилось до шести. Повреждения получили шесть частных домов и пять МКД, хозпостройка. 

Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации
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