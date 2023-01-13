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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильное

Сегодня, 16:48
Фото: 1MI
Пострадавшая 10 января белгородка находится в сознании, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Сюжет
Обстрел

О самочувствии раненой белгородки у главы Шебекинского горокруга поинтересовались неравнодушные жители в вечернем прямом эфире. По словам Владимира Жданова, женщина чувствует себя чуть лучше.

Состояние стабильное, находится в сознании. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. Сегодня общался с её супругом и сыном, все надеемся на скорейшее выздоровление.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа

Напомним, что вечером 10 января Шебекино вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. Всего было ранено шесть человек, одной из них была тяжело раненая женщина. Её всю ночь после обстрела оперировали, а затем поместили в реанимацию.

Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Пострадавшая#Состояние здоровья
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