Утро после праздничных выходных в Белгороде началось со взрыва

Утро после длинных выходных в Белгороде и Белгородском районе было громким. В понедельник, 9 января, после 10:00 над городом раздался взрыв, а в небе после этого заметили характерные следы.
Сработала система ПВО. Информация о последствиях на земле уточняется.
Накануне под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших, однако один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Помимо этого, СМС-рассылка об обстреле накануне приходила жителям Щетиновки Белгородского района.
Громко минувшей ночью было и в приграничном Шебекинском горокруге.