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Утро после праздничных выходных в Белгороде началось со взрыва

Сегодня, 07:16
Фото: Bel.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: после взрыва в небе остались характерные следы. Информация о последствиях на земле уточняется.
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СВО

Утро после длинных выходных в Белгороде и Белгородском районе было громким. В понедельник, 9 января, после 10:00 над городом раздался взрыв, а в небе после этого заметили характерные следы.

Сработала система ПВО. Информация о последствиях на земле уточняется. 

Накануне под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших, однако один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Помимо этого, СМС-рассылка об обстреле накануне приходила жителям Щетиновки Белгородского района.

Громко минувшей ночью было и в приграничном Шебекинском горокруге.

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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Громкие звуки#Пво#След в небе
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