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Не только Белгородская область: ещё в двух регионах РФ сработала система ПВО

Сегодня, 09:51
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
фото тематическое

Система ПВО сработала в Брянской и Саратовской областях

29 декабря громко было не только в Белгородской, но и в Брянской и Саратовской областях. Подробности губернаторы регионов сообщили в своих телеграм-каналах.

В приграничном Клинцовском районе Брянской области 29 декабря сработала ПВО — был сбит беспилотник. Разрушений и жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Помимо этого, о работе ПВО в Энгельсском районе заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на территории был уничтожен неопознанный объект. Губернатор отметил, что опасности для местных жителей нет.

Сегодня утром громкие звуки также слышали жители приграничных районов Белгородской области: в Белгороде, Шебекино и Белгородском районе.

Над Белгородской агломерацией сработала система ПВО. Очевидцы заметили характерные следы в небе. Некоторым удалось запечатлеть на видео момент падения сбитого объекта.

Один из фрагментов упал на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Там загорелась сухая трава, огонь быстро потушили.

Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом
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#София Чугай#Операция на Украине#Происшествия#Белгородская область#Саратовская область#Брянская область#Александр Богомаз#Роман Бусаргин#Пво
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