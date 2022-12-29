Не только Белгородская область: ещё в двух регионах РФ сработала система ПВО

В приграничном Клинцовском районе Брянской области 29 декабря сработала ПВО — был сбит беспилотник. Разрушений и жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Помимо этого, о работе ПВО в Энгельсском районе заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на территории был уничтожен неопознанный объект. Губернатор отметил, что опасности для местных жителей нет.
Сегодня утром громкие звуки также слышали жители приграничных районов Белгородской области: в Белгороде, Шебекино и Белгородском районе.
Над Белгородской агломерацией сработала система ПВО. Очевидцы заметили характерные следы в небе. Некоторым удалось запечатлеть на видео момент падения сбитого объекта.
Один из фрагментов упал на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Там загорелась сухая трава, огонь быстро потушили.