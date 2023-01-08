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Село Новая Таволжанка попало под обстрел в Белгородской области

Сегодня, 09:59
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
О последствиях обстрела села в Шебекинском горокруге сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По данным Вячеслава Гладкова, под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля.
Вячеслав Гладков

Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.

Отметим, что сегодня кончилось действие рождественского перемирия. Изначально его предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Кроме того, Шебекино попало под огонь в новогоднюю ночь. Тогда пострадали два частных дома — были выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газовую трубу.

Жителям Шебекинского горокруга снова начали приходить СМС об обстрелах
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#Происшествия#Обстрел#Операция на Украине#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Артем Черненко
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