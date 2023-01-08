Село Новая Таволжанка попало под обстрел в Белгородской области

По данным Вячеслава Гладкова, под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка.
Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля.
Вячеслав Гладков
Ранее жителям Шебекино и близлежащих территорий пришли СМС-сообщения об обстреле посёлка Красное. Местных традиционно попросили занять укрытие и спуститься в подвал.
Отметим, что сегодня кончилось действие рождественского перемирия. Изначально его предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Кроме того, Шебекино попало под огонь в новогоднюю ночь. Тогда пострадали два частных дома — были выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газовую трубу.