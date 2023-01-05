Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить перемирие в честь Рождества. С соответствующим обращением он выступил 5 января.
Перемирие между участниками конфликта предлагается установить с полудня 6 января до полуночи 7 января. Необходимо это, чтобы люди в зоне СВО смогли посетить церковные службы.
Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл