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Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне СВО

Сегодня, 09:25
Фото: patriarchia.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Оно необходимо, чтобы православные в зоне конфликта могли посетить церковные службы, уточняется на сайте РПЦ. Перемирие предлагается установить уже с полудня 6 января.
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СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить перемирие в честь Рождества. С соответствующим обращением он выступил 5 января.

Перемирие между участниками конфликта предлагается установить с полудня 6 января до полуночи 7 января. Необходимо это, чтобы люди в зоне СВО смогли посетить церковные службы.

Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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#Общество#Религия#СВО#Патриарх московский и всея руси кирилл#Перемирие#Рождество#Церковь#Инна Рогова
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