Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела Шебекино

Сегодня, 11:59
Фото: Страница Владимира Жданова во "ВКонтакте"
Фотографиями глава муниципалитета поделился в своих соцсетях. Он также рассказал, что на месте продолжаются следственные действия.
Сюжет
Обстрел

Как рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, обстрел произошёл в первый час нового года. В результате пострадали несколько частных домов. Там в основном были выбиты окна, посечены осколками и повреждены ударной волной заборы, хозпостройки, фасады домов.

На месте продолжаются следственные действия, сразу после их завершения проведут все необходимые замеры для дальнейшего восстановления.

Фото: Страница Владимира Жданова во "ВКонтакте"

Жданов также добавил, что первоочередная задача — закрыть повреждённые контуры домов.

Напомним, в новогоднюю ночь в Белгородском районе сбили четыре снаряда ракетной системы залпового огня, которые запустили со стороны Украины. Пострадавших предварительно не было, но в четырёх домах в Новой Нелидовке были выбиты окна.

Гладков сообщил о последствиях обстрела Шебекино в новогоднюю ночь
Узнать подробнее
Читайте также:
Со стороны Украины обстреливают ШебекиноВ Шебекино из окна выпал молодой человекВ Шебекино не планируют эвакуировать людей
#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Владимир Жданов#Обстрел ВСУ#Последствия#Кристина Семенчук#Атака
Подпишитесь
Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области
Сегодня, 07:48
Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
Сегодня, 08:29
Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь
Сегодня, 10:18
Итоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз
31 декабря 2022, 07:02
Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
Сегодня, 08:26
В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически
31 декабря 2022, 08:51