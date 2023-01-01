Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела Шебекино

Как рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, обстрел произошёл в первый час нового года. В результате пострадали несколько частных домов. Там в основном были выбиты окна, посечены осколками и повреждены ударной волной заборы, хозпостройки, фасады домов.



На месте продолжаются следственные действия, сразу после их завершения проведут все необходимые замеры для дальнейшего восстановления.