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Ликвидацию обломков после работы ПВО в Белгороде показали на видео

Сегодня, 13:46
Фото: телеграм-канал «Лимон»
Белгородцы сняли работу подрывников и прокричали «С Новым годом!». Видео появилось в телеграм-канале «Лимон».

В Белгороде проходила ликвидация обломков сбитого ПВО объекта. Белгородцы, ставшие свидетелями работы подрывников, после взрыва прокричали «С Новым годом!».

После 15:00 горожане услышали звуки взрывов. Оказалось, что специалисты уничтожали обломки упавшего объекта в микрорайоне Юго-Западный-2.2. Жителей на время попросили покинуть их дома как раз по этой причине.

Утром о работе ПВО над областным центром и Белгородским районом писал и губернатор Вячеслав Гладков. Один из сбитых фрагментов упал на развязку Комсомольский — Майский. Произошёл пожар, но его быстро потушили.

Видео: телеграм-канал «Лимон»
Стала известна причина новых громких звуков над Белгородом
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#Наталья Корявых#Утилизация#Видео#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский район#Белгородская область#Взрывы
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