Ликвидацию обломков после работы ПВО в Белгороде показали на видео

В Белгороде проходила ликвидация обломков сбитого ПВО объекта. Белгородцы, ставшие свидетелями работы подрывников, после взрыва прокричали «С Новым годом!».
После 15:00 горожане услышали звуки взрывов. Оказалось, что специалисты уничтожали обломки упавшего объекта в микрорайоне Юго-Западный-2.2. Жителей на время попросили покинуть их дома как раз по этой причине.
Утром о работе ПВО над областным центром и Белгородским районом писал и губернатор Вячеслав Гладков. Один из сбитых фрагментов упал на развязку Комсомольский — Майский. Произошёл пожар, но его быстро потушили.