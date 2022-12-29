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Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом

Сегодня, 06:52
Фото: телеграм-канал "Строитель онлайн"

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом

Один из сбитых фрагментов упал на развязку Комсомольский — Майский, в результате чего загорелась сухая трава. Огонь быстро потушили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона подтвердил, что сработала система ПВО.
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СВО

Утром 29 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Сведения о том, есть ли последствия на земле, уточняются.

Один из сбитых фрагментов упал на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили спасатели, прокомментировал губернатор.

Громкие звуки в небе над Белгородом раздались ближе к девяти часам утра. Очевидцам удалось снять на видео падение сбитого объекта.

Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что за сутки на территорию муниципалитета прилетело более 30 раз. Основной удар на себя приняли три населённых пункта.

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#Общество#СВО#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Пво#Сбитый фрагмент#Дорога#Пожар#Сухая трава#Инна Рогова
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