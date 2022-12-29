Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом

Утром 29 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Сведения о том, есть ли последствия на земле, уточняются.
Один из сбитых фрагментов упал на дорожную развязку Комсомольский — Майский. Загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили спасатели, прокомментировал губернатор.
Громкие звуки в небе над Белгородом раздались ближе к девяти часам утра. Очевидцам удалось снять на видео падение сбитого объекта.
Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что за сутки на территорию муниципалитета прилетело более 30 раз. Основной удар на себя приняли три населённых пункта.