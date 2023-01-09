Ночь под Белгородом снова была громкой

Накануне под обстрел попало приграничье Курской области. В посёлке Тёткино Глушковского района зафиксировали десять прилётов. Пострадавших не было, как и повреждений в жилом секторе. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте и прилегающем селе Попово-Лежачи не было света.