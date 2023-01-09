Ночь под Белгородом снова была громкой

Ночью в Шебекинском городском округе снова было громко. Звуки взрывов жители муниципалитета услышали после полуночи. Дальнейшие подробности не сообщались.
Накануне под обстрел попало приграничье Курской области. В посёлке Тёткино Глушковского района зафиксировали десять прилётов. Пострадавших не было, как и повреждений в жилом секторе. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте и прилегающем селе Попово-Лежачи не было света.
Также 8 января ВСУ обстреляли белгородскую Щетиновку. Местные жители получили СМС-рассылку, в которой их попросили спуститься в укрытия. Информации о разрушениях и других последствиях обстрела не поступало.
В тот же день под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших, но один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы.