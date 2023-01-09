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Ночь под Белгородом снова была громкой

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
После полуночи в Шебекинском горокруге раздались громкие звуки. Официальной информации о том, с чем они связаны, не было.
Сюжет
СВО

Ночью в Шебекинском городском округе снова было громко. Звуки взрывов жители муниципалитета услышали после полуночи. Дальнейшие подробности не сообщались.

Накануне под обстрел попало приграничье Курской области. В посёлке Тёткино Глушковского района зафиксировали десять прилётов. Пострадавших не было, как и повреждений в жилом секторе. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте и прилегающем селе Попово-Лежачи не было света.

Также 8 января ВСУ обстреляли белгородскую Щетиновку. Местные жители получили СМС-рассылку, в которой их попросили спуститься в укрытия. Информации о разрушениях и других последствиях обстрела не поступало.

В тот же день под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших, но один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. 

Видео: телеграм-канал «ШÖ Шебекино»
Жители Шебекинского горокруга второй раз за день получили СМС об обстреле
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Курская область#Громкие звуки#Ночь#Видео
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