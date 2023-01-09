Как зиму «переживут» повреждённые при обстрелах дома в Белгородской области?

Жители белгородского приграничья начали переживать за свои повреждённые при обстрелах дома. Наступила зима, но домовладения не отапливаются – повреждены трубы, газ перекрыт.
С такой проблемой к главе региона обратилась местная жительница, но Вячеслав Гладков точный ответ дать не смог. Он напомнил, что областного бюджета уже не хватает на выполнение всех ремонтных работ, поэтому финансовую помощь ждут от правительства России.
В таком объёме, который сейчас есть, мы уже физически не сможем построить жильё, поэтому обратился к правительству РФ. Надеюсь на ближайшее оказание помощи в этом направлении от федерального центра. Как только найдём решение, сразу вам сообщу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области