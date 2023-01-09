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Как зиму «переживут» повреждённые при обстрелах дома в Белгородской области?

Сегодня, 17:08
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Выбитое при обстреле окно.
В настоящий момент повреждённые дома не получается отапливать, сообщила белгородка губернатору в прямом эфире.
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СВО

Жители белгородского приграничья начали переживать за свои повреждённые при обстрелах дома. Наступила зима, но домовладения не отапливаются – повреждены трубы, газ перекрыт. 

С такой проблемой к главе региона обратилась местная жительница, но Вячеслав Гладков точный ответ дать не смог. Он напомнил, что областного бюджета уже не хватает на выполнение всех ремонтных работ, поэтому финансовую помощь ждут от правительства России.

В таком объёме, который сейчас есть, мы уже физически не сможем построить жильё, поэтому обратился к правительству РФ. Надеюсь на ближайшее оказание помощи в этом направлении от федерального центра. Как только найдём решение, сразу вам сообщу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домов
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#Александра Склярова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Повржедённые дома#Материальная помощь
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