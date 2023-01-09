«Чиновники бездействуют»: белгородка пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Несмотря на это, белгородца всё-таки призвали. «Службу» он несёт в госпиталях из-за плохого самочувствия. В военной части в Курске у него произошёл гипертонический криз. После этого супруга женщины отправили в госпиталь в Ярославской области. В последнем ему поставили категорию Г, хотя должны были сделать это ещё дома. Белгородка утверждает, что документы о болезни были у него на руках.