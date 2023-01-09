«Чиновники бездействуют»: белгородка пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Белгородка пытается вернуть домой мобилизованного мужа, поскольку, с её слов, сделали это незаконно, а чиновники бездействуют. Она обратилась за помощью и попросила отменить решение призывной комиссии.
Жительница Строителя Яковлевского горокруга рассказала, что её мужа призвали в октябре. Мужчина — не боевой офицер, в горячих точках не служил, а также имеет хронические заболевания — он гипертоник.
Несмотря на это, белгородца всё-таки призвали. «Службу» он несёт в госпиталях из-за плохого самочувствия. В военной части в Курске у него произошёл гипертонический криз. После этого супруга женщины отправили в госпиталь в Ярославской области. В последнем ему поставили категорию Г, хотя должны были сделать это ещё дома. Белгородка утверждает, что документы о болезни были у него на руках.
Всё это время женщина обращалась к чиновникам, но безрезультатно. После появления видео на слова жительницы региона ответил глава Яковлевского горокруга Олег Медведев. С его слов, после обращения белгородки незамедлительно были направлены письма в областные военком и минздрав.