Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Чиновники бездействуют»: белгородка пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Сегодня, 10:54
Фото: скриншот из видеообращения

Белгородка пытается вернуть мобилизованного мужа-гипертоника

48-летнего мужчину призвали в рамках частичной мобилизации в октябре. Долгое время он находился в госпиталях из-за заболеваний — у него обнаружили гипертонический криз. Видеообращение его супруга оставила в комментариях на странице губернатора в соцсети.

Белгородка пытается вернуть домой мобилизованного мужа, поскольку, с её слов, сделали это незаконно, а чиновники бездействуют. Она обратилась за помощью и попросила отменить решение призывной комиссии.

Жительница Строителя Яковлевского горокруга рассказала, что её мужа призвали в октябре. Мужчина — не боевой офицер, в горячих точках не служил, а также имеет хронические заболевания — он гипертоник.

Несмотря на это, белгородца всё-таки призвали. «Службу» он несёт в госпиталях из-за плохого самочувствия. В военной части в Курске у него произошёл гипертонический криз. После этого супруга женщины отправили в госпиталь в Ярославской области. В последнем ему поставили категорию Г, хотя должны были сделать это ещё дома. Белгородка утверждает, что документы о болезни были у него на руках.

Всё это время женщина обращалась к чиновникам, но безрезультатно. После появления видео на слова жительницы региона ответил глава Яковлевского горокруга Олег Медведев. С его слов, после обращения белгородки незамедлительно были направлены письма в областные военком и минздрав.

Видео: скриншот из видеообращения
Турчак: группа по вопросам СВО будет решать проблемы мобилизованных и их семей
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 400 белгородских студентов заменили мобилизованных на рабочих местахМобилизованному из Старого Оскола задерживают выплату средней зарплатыГладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать
#Общество#Частичная мобилизация#Белгородская область#Курск#Ярославская область#Олег Медведев#Обращение#Наталья Корявых#Видео#Гипертоник#Госпиталь
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00