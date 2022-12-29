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С начала СВО в Белгородском районе восстановили почти 300 домов

Сегодня, 08:27
Фото: страница Владимира Перцева в соцсети
Отремонтировали также более 120 повреждённых обстрелами автомобилей. Вместе с тем не везде сейчас можно приступить к восстановлению, отметил глава района Владимир Перцев.
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Обстрел

В Белгородском районе с начала спецоперации отремонтировали 298 домов. Владимир Перцев уточнил, что сейчас невозможно отремонтировать все здания, так как некоторые находятся в зоне обстрелов.

Восстановили в Белгородском районе с февраля 127 машин. Один автомобиль купили взамен повреждённого обстрелами.

С начала осени в Белгородском районе зафиксировали более 2 тыс. прилётов. По словам Владимира Перцева, чаще всего подвергаются обстрелу Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор.

Прилёты были зафиксированы даже в Нижнем Ольшанце, Отрадном, Вергилёвке, Драгунском, Разумном и Устнике.

Когда белгородцы смогут вернуться в свои дома?
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#София Чугай#Общество#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Восстановление#Дома#Машины
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