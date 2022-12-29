С начала СВО в Белгородском районе восстановили почти 300 домов

В Белгородском районе с начала спецоперации отремонтировали 298 домов. Владимир Перцев уточнил, что сейчас невозможно отремонтировать все здания, так как некоторые находятся в зоне обстрелов.
Восстановили в Белгородском районе с февраля 127 машин. Один автомобиль купили взамен повреждённого обстрелами.
С начала осени в Белгородском районе зафиксировали более 2 тыс. прилётов. По словам Владимира Перцева, чаще всего подвергаются обстрелу Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор.
Прилёты были зафиксированы даже в Нижнем Ольшанце, Отрадном, Вергилёвке, Драгунском, Разумном и Устнике.