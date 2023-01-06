Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домов

К губернатору во время прямого эфира обратился отец многодетного семейства из посёлка Ленинский Шебекинского округа. Дом шебекинцев пострадал во время обстрела со стороны Украины. По словам мужчины, семье обещали оценку состояния ущерба и помощь. Но в итоге эксперт так и не смог приехать, потому что «посёлок находится каждый день под обстрелами ВСУ».