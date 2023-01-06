Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домов

К губернатору во время прямого эфира обратился отец многодетного семейства из посёлка Ленинский Шебекинского округа. Дом шебекинцев пострадал во время обстрела со стороны Украины. По словам мужчины, семье обещали оценку состояния ущерба и помощь. Но в итоге эксперт так и не смог приехать, потому что «посёлок находится каждый день под обстрелами ВСУ».
Вячеслав Гладков же сообщил, что, по докладу главы муниципалитета Владимира Жданова, состояние дома всё-таки оценили. И он не подлежит восстановлению. Губернатор заявил, что в таком случае семье помогут отстроить дом заново. Но когда это случится — неизвестно. С бюджетом в области проблемы. Поэтому сейчас губернатор лично обосновывает необходимость выделения денег из федерального бюджета. После десяти месяцев активных трат на восстановление домов после обстрелов нужна помощь.
В течение десяти месяцев мы могли брать все затраты на себя. Но теперь стало тяжело — произошло резкое сокращение доходов областного бюджета. Надеюсь, федеральная помощь в ближайшее время поступит, и мы начнём строить жильё.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области