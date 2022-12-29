Новый обстрел под Белгородом: пострадали дома и таможенный пункт пропуска

29 декабря Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ. Под огнём были Шебекино, Муром и Стадников.
В Шебекино пострадал таможенный пункт пропуска. В пограничный переход прилетело десять снарядов.
В Муроме в результате обстрела повреждения получил фасад одного частного дома. В хуторе Стадников взрывной волной выбило окна в двух частных домовладениях.
В результате обстрелов жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Под обстрел сегодня попали и приграничные Журавлёвка и Красный Хутор в Белгородском районе. Днём там зафиксировали как минимум 16 прилётов.
Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Осколки сбитого предмета попали на дорожную развязку — возник пожар, но его быстро потушили.
Громко в Белгороде было и днём: звуки были связаны с утилизацией упавших после работы ПВО фрагментов. Очевидцам удалось запечатлеть взрыв на видео.