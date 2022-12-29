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Новый обстрел под Белгородом: пострадали дома и таможенный пункт пропуска

Сегодня, 14:21
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Шебекинского горокруга

Гладков рассказал подробности обстрела в Шебекинском горокруге

Прилёты зафиксировали в Шебекино, Муроме и хуторе Стадников. По информации губернатора, пострадавших нет.
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Обстрел

29 декабря Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ. Под огнём были Шебекино, Муром и Стадников.

В Шебекино пострадал таможенный пункт пропуска. В пограничный переход прилетело десять снарядов.

В Муроме в результате обстрела повреждения получил фасад одного частного дома. В хуторе Стадников взрывной волной выбило окна в двух частных домовладениях.

В результате обстрелов жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.

Под обстрел сегодня попали и приграничные Журавлёвка и Красный Хутор в Белгородском районе. Днём там зафиксировали как минимум 16 прилётов.

Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Осколки сбитого предмета попали на дорожную развязку — возник пожар, но его быстро потушили.

Громко в Белгороде было и днём: звуки были связаны с утилизацией упавших после работы ПВО фрагментов. Очевидцам удалось запечатлеть взрыв на видео.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Жители нескольких населённых пунктов под Белгородом получили СМС об обстреле
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Муром#Стадников#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Дома#Таможенный пункт#Инна Рогова
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