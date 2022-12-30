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После обстрела ВСУ в белгородском селе снаряд прилетел в дом многодетной семьи

Сегодня, 10:51
Фото: тг-канал Вячеслава Гладкова
Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Жертв и пострадавших нет. О происшествии глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.
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Обстрел

Под огнём ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Повреждён дом, принадлежащий многодетной семье. Жертв и пострадавших нет.

Как уточнил губернатор, пострадали фасад, окна, кровля и забор жилого дома. Семью уже переселили в безопасное место. В селе также повреждения получили линии электропередачи и газоснабжения.  Оперативные и аварийные службы уже на месте.

Неспокойно в полдень было в Шебекинском горокруге. В Шебекино под обстрел попало промышленное предприятие. Задело окна и забор. В 13:00 зафиксировали новый обстрел.

Промышленное предприятие попало под обстрел ВСУ под Белгородом
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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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