После обстрела ВСУ в белгородском селе снаряд прилетел в дом многодетной семьи

Под огнём ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Повреждён дом, принадлежащий многодетной семье. Жертв и пострадавших нет.
Как уточнил губернатор, пострадали фасад, окна, кровля и забор жилого дома. Семью уже переселили в безопасное место. В селе также повреждения получили линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы уже на месте.
Неспокойно в полдень было в Шебекинском горокруге. В Шебекино под обстрел попало промышленное предприятие. Задело окна и забор. В 13:00 зафиксировали новый обстрел.