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Большие недочёты: школу и детсад не успели отремонтировать в Белгороде

Сегодня, 09:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

Школу и детсад не успели отремонтировать в Белгороде

Почти готовы к сдаче школа № 33 и детский сад № 63, где-то есть небольшие недоделки, сообщил Вячеслав Гладков.

Глава региона 30 декабря посетил объекты образования в Белгороде, которые находятся на капитальном ремонте. По словам Гладкова, школа № 33 и детский сад № 63 практически сданы, подрядчики здесь не подвели.

В школе № 35 остались недоделки, которые должны устранить до 16 января. Но сам объект губернатор назвал самым красивым из ремонтируемых. Школе требуется ещё реконструкция стадиона, чтобы им пользовались и школьники, и жители ближайших домов.

К 26 января должны завершить капремонт детского сада № 16. Хуже всего дела обстоят в школе № 4 и детском саду № 16, где подрядчик допустил большие недочёты.

Напомним, после инспекции объектов в начале недели Гладков уволил руководителя УКС Белгородской области Алексея Сошникова, а бывшего мэра Белгорода Антона Иванова обвинил в саботаже.

Кто делает капремонт в школах Белгорода
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#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Капремонт школ#Нарушение сроков
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