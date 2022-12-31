Большие недочёты: школу и детсад не успели отремонтировать в Белгороде

Глава региона 30 декабря посетил объекты образования в Белгороде, которые находятся на капитальном ремонте. По словам Гладкова, школа № 33 и детский сад № 63 практически сданы, подрядчики здесь не подвели.
В школе № 35 остались недоделки, которые должны устранить до 16 января. Но сам объект губернатор назвал самым красивым из ремонтируемых. Школе требуется ещё реконструкция стадиона, чтобы им пользовались и школьники, и жители ближайших домов.
К 26 января должны завершить капремонт детского сада № 16. Хуже всего дела обстоят в школе № 4 и детском саду № 16, где подрядчик допустил большие недочёты.
Напомним, после инспекции объектов в начале недели Гладков уволил руководителя УКС Белгородской области Алексея Сошникова, а бывшего мэра Белгорода Антона Иванова обвинил в саботаже.