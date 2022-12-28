Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова

Глава региона принял решение после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде. Сегодня он проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Учреждения до сих пор не готовы, хотя сдать их должны были к 31 декабря.