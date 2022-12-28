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Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
Такое заявление губернатор сделал по итогам проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде. Глава региона остался недоволен ходом работ в детсадах и центре дополнительного образования.

Уволен начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников. Об этом 28 декабря заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона принял решение после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде. Сегодня он проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Учреждения до сих пор не готовы, хотя сдать их должны были к 31 декабря.

По словам Гладкова, на каждом объекте обнаружили недочёты. По оценкам губернатора, завершить работы смогут в лучшем случае весной 2023 года.

В самом начале предупреждал подрядчиков, что главное — все процессы запараллелить, чтобы успеть в срок. В итоге все сделали по-своему. И просто повезло, что в Белгороде дистант. А если нет? Куда бы заходили дети в январе?!
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее губернатор выгнал с планёрки на оперативном совещании в правительстве первого замминистра строительства Владимира Губарева. Вячеслав Гладков счёл его «обманщиком» после доклада о строительстве проблемных объектов.

«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
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#Инна Рогова#Политика#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алексей Сошников#Увольнение#Начальник#Управление капитального строительства#УКС
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