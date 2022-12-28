Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова

Уволен начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников. Об этом 28 декабря заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона принял решение после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде. Сегодня он проверил детсады № 41, 12 и 1 и центр дополнительного образования № 1. Учреждения до сих пор не готовы, хотя сдать их должны были к 31 декабря.
По словам Гладкова, на каждом объекте обнаружили недочёты. По оценкам губернатора, завершить работы смогут в лучшем случае весной 2023 года.
В самом начале предупреждал подрядчиков, что главное — все процессы запараллелить, чтобы успеть в срок. В итоге все сделали по-своему. И просто повезло, что в Белгороде дистант. А если нет? Куда бы заходили дети в январе?!
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее губернатор выгнал с планёрки на оперативном совещании в правительстве первого замминистра строительства Владимира Губарева. Вячеслав Гладков счёл его «обманщиком» после доклада о строительстве проблемных объектов.