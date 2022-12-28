«Глупость или саботаж?» У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Иванову

28 декабря губернатор Вячеслав Гладков проверил ход ремонта на объектах образования в Белгороде. После инспекции у него возникли вопросы к бывшему мэру Антону Иванову.
Губернатор удивился, что в этом году не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря. Это планировалось сделать в 2023 году.
«Что это значит? Это значит, что дети должны были зайти в детские сады без подушек, одеял, матрасов и ковров», — отметил губернатор.
Гладков заявил, что позвонил бывшему мэру, чтобы узнать причину незаключения контрактов. Ответ губернатора удивил.
«Выяснилось, что администрация и не готовилась запускать детские сады в этом году. С вашей точки зрения, это глупость или саботаж?» — интересуется глава региона.
Помимо этого, по итогам проверки губернатор заявил об увольнении Алексея Сошникова с должности начальника областного управления капитального строительства.