«Глупость или саботаж?» У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Иванову

У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Антону Иванову

Губернатор по итогам проверки ремонтируемых объектов образования удивился, что не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря, они были в планах только на 2023 год. За ответом глава региона обратился к бывшему мэру и в итоге был удивлён.