Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Глупость или саботаж?» У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Иванову

Сегодня, 11:07
Фото: страница Антона Иванова в ВК

У Гладкова возникли вопросы к экс-мэру Белгорода Антону Иванову

Губернатор по итогам проверки ремонтируемых объектов образования удивился, что не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря, они были в планах только на 2023 год. За ответом глава региона обратился к бывшему мэру и в итоге был удивлён.

28 декабря губернатор Вячеслав Гладков проверил ход ремонта на объектах образования в Белгороде. После инспекции у него возникли вопросы к бывшему мэру Антону Иванову.

Губернатор удивился, что в этом году не были заключены контракты на закупку мягкого инвентаря. Это планировалось сделать в 2023 году.

«Что это значит? Это значит, что дети должны были зайти в детские сады без подушек, одеял, матрасов и ковров», — отметил губернатор.

Гладков заявил, что позвонил бывшему мэру, чтобы узнать причину незаключения контрактов. Ответ губернатора удивил.

«Выяснилось, что администрация и не готовилась запускать детские сады в этом году. С вашей точки зрения, это глупость или саботаж?» — интересуется глава региона.

Помимо этого, по итогам проверки губернатор заявил об увольнении Алексея Сошникова с должности начальника областного управления капитального строительства.

Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова
Узнать подробнее
Читайте также:
Иванов и Галдун не смогли решить проблему с освещением на Левобережной в БелгородеЧем запомнился Антон Иванов на посту мэра БелгородаМэр Белгорода Антон Иванов не подготовился к совещанию с Вячеславом Гладковым
#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Антон Иванов#Экс-мэр#Контракты#Закупка#Инвентарь#Вопросы
Подпишитесь
«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом
Сегодня, 06:58
Стало известно о гибели двоих белгородцев в ходе спецоперации
Сегодня, 06:47
Новым гендиректором «Флагман» стал бывший начальник уголовного розыска Ухты
Сегодня, 07:26
Белгородские власти требуют с подрядчика инфекционного центра 42 млн рублей
Сегодня, 09:07
Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова
Сегодня, 10:55