Министр Сергей Кравцов и губернатор Вячеслав Гладков запустили школу в п. Новосадовый

Также в мероприятии приняла участие генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова. Объект был построен в рамках нацпроекта «Образование». Таким образом, Белгородская область первой среди субъектов страны справилась со строительством школ по концессионным соглашениям.
Все входы в здание школы организованы с уровня земли для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Доступ таких ребят предусмотрен во все помещения, в соответствии с регламентом образовательного учреждения. Школа оснащена двумя лифтами и подъемником в актовом зале. Также учтена возможность высадки маломобильных групп на автобусной остановке, присутствия на зрительских трибунах и участия в играх на баскетбольной, волейбольной площадках, площадке для большого тенниса, а так же на футбольном поле.
Здание имеет пять рассредоточенных эвакуационных выходов с лестничных клеток, оборудованных дверьми с ручками «антипаника». Также безопасность учащихся будут обеспечивать автоматизированные системы вентиляции, пожаротушения, сигнализации. Трехэтажная школа оснащена бассейном, тренажёрным, танцевальным, двумя спортивными и актовым залами, а также стадионом с качественным искусственным покрытием и несколькими площадками для различных активностей. При строительстве использовались стройматериалы производства АО «Завод ЖБК-1».
В школе есть игровая площадка для отдыха с теневыми навесами, зеленые классы, географическая зона, автогородок, физкультурная площадка для подвижных игр. Эксплуатируемая кровля позволит проводить уроки под открытым небом сразу для двух классов. Закрытый внутренний дворик, предусмотренный для учеников начальной школы, оборудован игровой и познавательной зонами.
В проекте основной акцент сделан на экологичности. Большое внимание строители уделили качеству материалов — в классах вместо линолеума использован мармолеум, установлены деревянные окна, подоконники и откосы.
Образование является одним из приоритетных направлений в работе Белгородской области. Понимаю, что для учеников важно создание новой образовательной среды, в которой они смогут всесторонне развиваться. Мы особенно рады, что смогли участвовать одними из первых в федеральном проекте министерства просвещения РФ и структуры ВЭБ.рф – «ПроШкола». Территория школы удивительная по содержанию, во всех классах стоит очень качественное оборудование. Спасибо строителям за то, что объект сдан в короткий срок и практически с безупречными качеством. Я рад за жителей микрорайона, чьи дети теперь будут получать образование рядом с домом. Это очень важно!
губернатор Вячеслав Гладков
Школа станет одной из самых современных и технологичных на территории Белгородской области. Здесь располагаются учебные классы IT, робототехники и 3D-моделирования, оснащенные современным оборудованием, лаборатории.
Для нас это уже пятая школа, и именно накопленный опыт позволил завершить строительство в достаточно короткий срок – всего за полтора года. За основу взят проект, по которому мы уже построили школу на 1000 мест. Но наши сотрудники его основательно переработали. Большое внимание в новой школе уделено прилегающей территории. Стадион, детская и географическая площадки, локация для изучения ПДД с действующими светофорами и машинками, теплица, газоны и деревья – все это создает гармоничный образовательный комплекс. Тщательно проработаны рекреации. Пространство многофункционально и его можно трансформировать под различные задачи, большое внимание уделено экологии. Школа будет удобна и для детей с ограниченными возможностями.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Строительство школы ведется в рамках заключённого концессионного соглашения с ВЭБ.РФ на принципах государственно-частного партнерства.