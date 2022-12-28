Министр Сергей Кравцов и губернатор Вячеслав Гладков запустили школу в п. Новосадовый

Все входы в здание школы организованы с уровня земли для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Доступ таких ребят предусмотрен во все помещения, в соответствии с регламентом образовательного учреждения. Школа оснащена двумя лифтами и подъемником в актовом зале. Также учтена возможность высадки маломобильных групп на автобусной остановке, присутствия на зрительских трибунах и участия в играх на баскетбольной, волейбольной площадках, площадке для большого тенниса, а так же на футбольном поле.