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Должны ли учителя работать на новогодних каникулах в школах Белгородской области?

Сегодня, 20:05
Фото: 1MI

Андрей Милёхин: Я категорически против, чтобы учителя работали охранниками

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин прокомментировал работу педагогов охранниками на каникулах не по своей воле. Охранять школы должны сотрудники ЧОПа, а не учителя.

Заместитель губернатора - министр образования Белгородской области Андрей Милёхин в ходе прямого эфира ответил на вопрос, должны ли учителя охранять школы во время новогодних каникул.

Я категорически против, чтобы учителя работали охранниками. Если учитель во время новогодних праздников вдруг решил стать охранником, то вопрос его трудоустройства надо решать с организацией, которая называется ЧОП (частное охранное предприятие — прим. ред.).
Андрей Милёхин

Министр добавил, что вопрос работы учителя в законные выходные дни должен решаться с руководством школы и обязательно должно быть письменное согласие сотрудника на такую работу. Иначе этот труд ему не оплатят. И подчеркнул, что функция охраны — не педагогическая.

Если вдруг директор образовательного учреждения или заведующая детсадом направляет вас на охрану школы в ваши законные выходные, пожалуйста, обратитесь в министерство образования с конкретикой. Вы совершенно спокойно можете не указывать свои имя и фамилию во избежание каких-то сложностей. Я с удовольствием попрошу директора образовательной организации пояснить, что это было за предложение.
Андрей Милёхин

Напомним, дистанционное обучение в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе продлили до 24 марта. Об это стало известно 1 декабря. С 15 декабря на дистант из-за высокой заболеваемости гриппом ушли ещё четыре района Белгородской области — Старооскольский, Губкинский и Новооскольский округа, а также Чернянский район. Школьников Старого Оскола обещают вернуть к очному обучению уже после новогодних праздников.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Андрей Милёхин#Общество#Образование#Школа#Учитель#Общеобразовательные учреждения#Новогодние каникулы
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