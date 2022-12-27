Должны ли учителя работать на новогодних каникулах в школах Белгородской области?

Заместитель губернатора - министр образования Белгородской области Андрей Милёхин в ходе прямого эфира ответил на вопрос, должны ли учителя охранять школы во время новогодних каникул.
Я категорически против, чтобы учителя работали охранниками. Если учитель во время новогодних праздников вдруг решил стать охранником, то вопрос его трудоустройства надо решать с организацией, которая называется ЧОП (частное охранное предприятие — прим. ред.).
Андрей Милёхин
Министр добавил, что вопрос работы учителя в законные выходные дни должен решаться с руководством школы и обязательно должно быть письменное согласие сотрудника на такую работу. Иначе этот труд ему не оплатят. И подчеркнул, что функция охраны — не педагогическая.
Если вдруг директор образовательного учреждения или заведующая детсадом направляет вас на охрану школы в ваши законные выходные, пожалуйста, обратитесь в министерство образования с конкретикой. Вы совершенно спокойно можете не указывать свои имя и фамилию во избежание каких-то сложностей. Я с удовольствием попрошу директора образовательной организации пояснить, что это было за предложение.
Андрей Милёхин
Напомним, дистанционное обучение в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе продлили до 24 марта. Об это стало известно 1 декабря. С 15 декабря на дистант из-за высокой заболеваемости гриппом ушли ещё четыре района Белгородской области — Старооскольский, Губкинский и Новооскольский округа, а также Чернянский район. Школьников Старого Оскола обещают вернуть к очному обучению уже после новогодних праздников.