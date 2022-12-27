Должны ли учителя работать на новогодних каникулах в школах Белгородской области?

Напомним, дистанционное обучение в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе продлили до 24 марта. Об это стало известно 1 декабря. С 15 декабря на дистант из-за высокой заболеваемости гриппом ушли ещё четыре района Белгородской области — Старооскольский, Губкинский и Новооскольский округа, а также Чернянский район. Школьников Старого Оскола обещают вернуть к очному обучению уже после новогодних праздников.